CARACAS – Le vasche del Parque Naciones Unidas (PNU), nel rione El Paraiso, hanno ospitato il “Campeonato Nacional por Categorias” dove hanno partecipato 47 club provenienti da ogni angolo del Venezuela. Tra i protagonisti c’erano il Centro Italiano Venezuelano di Caracas (CIV), il Centro Social Italo Venezolano di Valencia ed il Club Social Deportivo Italo Cabimas.

Per il Club di Prados del Este a livello femminile da segnalare l’ottima prestazione di Sabrina Taddeo (19 anni) che si é appresa al collo 5 medaglie: 1 oro, 2 argenti e 2 bronzi per un totale di 35 punti. Mentre a livello maschile a portare in alto il vessillo del CIV di Caracas ci ha pensato Beniamino D’Onofrio (20 anni) che ha conquistato 3 medaglie: 2 argenti ed un bronzo per un totale di 24 punti.

La delegazione azzurra ha anche esultato con le performance di José Ochoa (16 anni), Oscar Pardo (15) ed Eduardo Abal (16). Ochoa ha portato a casa una medaglia d’oro ed ha regalato alla classifica del CIV 22 punti. Mentre Pardo é salito per due volte sul podio appendendosi al collo 2 bronzi e conquistando 19 punti. Infine Eduardo Abal ha apportato 17 visitando in due occasioni il podio: 1 oro e 1 argento.

Grazie alle bracciate di Anabelle Troconis (16 anni) il CIV ha conquistato 15 punti. La Troconis ha anche vinto un argento.

Per gli azzurri hanno lasciato il segno Orianna Carlucci (17 anni) e Vittoria Bonsanti (17) entrambe con 14,5 punti. Anche José Corredor (17) ha aiutato il suo club con 14 punti vinti.

Il CIV di Caracas ha anche gioito con le performance di Claudio Lefante (15 anni) 9 punti ottenuti, Paola Carlesso (16) anche lei con 9, Sara Mendez (15) con 8, Natalia Altilio (16) con 7, Maria Guarino (15) con 7 e Dario Garcia (17) con 3.

Oltre al CIV di Caracas, nelle vasche del Parque Naciones Unidas la nostra collettività é stata rappresentata anche dal Centro Social Italo Venezolano di Valencia ed il Club Social Deportivo Italo Cabimas.

Il Club valenciano é stato degnamente rappresentato da Fabrizio Infante (15 anni) con i suoi 16 punti. Mentre il club lagunare ha gioito con le prestazioni di Valeria Contreras (17 anni) 9 punti, Dario Garcia (17) 5 ed Adriano Velásquez (19) 3

La manifestazione é stata vinta dal Club Parque Naciones Unidas che ha conquistato 528 punti lasciandosi alle spalle il Club Hogar Hispano de Carabobo con 483; ha completato il podio Club Sport Center Los Naranjos con 480. Il CIV di Caracas ha chiuso al sesto con 319 punti, mentre il CSIV di Valencia e CSDI di Cabimas hanno chiuso a pari merito al 33esimo posto con 16 punti.

(di Fioravante De Simone)