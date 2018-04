CARACAS – Storica vittoria nel Monumental! Il Monagas ha battuto per 1-0 al Defensor Sporting in una gara valevole per la quarta giornata della Coppa Libertadores. A regalare il primo storico sucesso é bastata una zuccata dell’argentino Lucas Trejo (53’).

Fondato nel 1988, il club blaugrana, che gioca nella prima divisione venezuelana, é all’esordio nella Coppa Libertadores.

Fino a questo momento, il Monagas aveva portato a casa tre sconfitte nella massima manifestazione continentale per club: 0-2 con i paraguaiani del Cerro Porteño, 4-0 con i brasiliani del Gremio e 3-1 con gli ruruguaiani del Defensor Sporting.

La situazione nel gruppo A é la seguente: Cerro Porteño al comando con 7 punti alle sue spalle ci sono Gremio con 5, Defensor Sporting con 4 e Monagas con 3.

Gli orientali torneranno in campo il 15 maggio quando ospiteranno per la quinta giornata della Coppa Libertadores il Gremio. Lo stesso giorno ci sarà Defensor Sportin-Cerro Porteño. Il Moganas completerà la sua parecipazione nella prima fase della massima manifestazione continentale per club, il 23 maggio, quando visiterà il Cerro Porteño.

Il tabellino

Monagas-Defensor Sporting 1-0

Rete: Lucas Trejo (53’).

Monagas SC (1): Pedro Caraballo, Óscar González, Lucas Trejo, Joaquín Lencinas, Ismael Romero, Javier García, Carlos Suárez (Agnel Flores 58’), Christian Flores (Dager Palacios 65’), Luis González, Rubén Rojas (Yanoswky Reyes 82’) Jhonder Cádiz. All: Jhonny Ferreira. Panchina Monagas: Alain Baroja, Edwar Bracho, Vicente Rodríguez, Juan Vogliotti.

Defensor Sporting (0): Guillermo Reyes, Mathias Suárez, Nicolás Correa, Ernesto Goñi, Martin Rabuñal (Pablo López 73’), Carlos Benavidez, Mathias Cardacio, Ayrton Cougo, Matias Cabrera, Facundo Castro (Juan Manuel Boselli 56’), Germán Rivero (Emiliano Gómez 56’). All: Eduardo Acevedo. Panchina Defensor Sporting: Gastón Rodríguez, Emiliano Álvarez, Claudio Rivero, Gonzalo Maulella.

Arbitro: Andrés Rojas (Colombia). Note: amoniti Monagas: Carlos Suárez (25’), Óscar González (30’). amoniti Defensor Sporting: Mathias Cardacio (50’), Ernesto Goñi (65’). Gara disputata nello stadio Monumental di Maturin davanti a 5.914 spettatori.

(FDS)