CARACAS – Yoel Finol (21 anni), vincitore della medaglia di bronzo alle olimpiadi di Rio nel 2016, é stato selezionato come portabandiera del Venezuela nei Juegos Suramericanos di Cochabamba 2018.

Per designare lo sportivo che avrebbe avuto l’onore di portare il vessillo nazionale il Comité Olímpico Venezolano ha svolto un sondaggio in tutti gli stati del paese. Il pugile ha avuto la maggioranza in 15 stati, il 35,12 % dei votanti.

Amazonas, Apure, Barinas, Bolívar, Delta Amacuro, Distrito Capital, Guárico, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Trujillo, Vargas, Zulia, e la sua terra natia Mérida hanno votato per Yoel Finol.

Alle spalle del pugile merideño sono arrivati Édgar Contreras (taekwondo) e Betzabeth Argüello (lotta).

Un po’ di storia – I Giochi sudamericani (detti anche Giochi ODESUR), inicialmente erano chiamati Giochi della Juegos Cruz del Sur è una manifestazione sportiva multi-disciplinare, a cadenza quadriennale, a cui partecipano le nazioni del Sudamerica.

I Giochi, la cui prima edizione è stata disputata nel 1978 a La Paz, in Bolivia, sono organizzati dalla Organización Deportiva Sudamericana (ODESUR). I Giochi sudamericani hanno un proprio equivalente della fiamma olimpica sin dal loro esordio: si tratta della Fiamma del Sudamerica che in ogni edizione viene trasportata da Tiahuanaco in Bolivia, sino alla città ospitante.

Quest’anno si disputerà l’undicesima edizione di Juegos Suramericanos che saranno ospitati dalla città boliviana di Cochabamba dal 26 maggio all’8 giugno.

Gli sport in gara saranno 35, sei in più rispetto all’edizione del 2014, le new entry sono: badminton, palla basca, pallanuoto, squash, trampolino elástico e raquetbol.

Il Venezuela é il paese che ha partecipato a tutte e le edizioni. La delegazione creola in tutta la sua storia ha conquistato 524 medaglie: 84 ori, 183 argenti e 257 bronzi. In questa edizione dei giochi la terra di Bolívar sarà rappresentata da 398 sportivi.

Oltre al Venezuela, i paesi che partecipano ai Juegos Suramericanos sono: Argentina, Aruba, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Guayana, Panama, Paraguay, Peru, Surinam ed Uruguay.

(di Fioravante De Simone)