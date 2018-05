CARACAS – La Unión Europea (UE) ha comenzado a ver más de cerca el proceso de elecciones presidenciales que se avecina en Venezuela para el próximo 20 de mayo. Federica Mogherini, alta representante para Asuntos Exteriores de la UE, se ha manifestado a favor de la suspensión de estos comicios y llevó esta discusión al Parlamento Europeo (PE) que en su mayoría, se mostró favorable.

La diplomática de la UE manifestó que este proceso no garantiza unas elecciones justas porque no existe “igualdad de condiciones”, lo que exacerbaría la polarización y crearía mayores obstáculos a una solución política. Agregó que de no respetarse los derechos humanos durante y después del proceso, la UE se planteará la posibilidad de tomar medidas contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Los grupos parlamentarios más importantes del PE ratificaron su posición a favor de una eventual suspensión de los comicios presidenciales. Por el Partido Popular Europeo (PPE), Esteban González Pons solicitó convocar nuevas elecciones con la participación de todas las fuerzas en igualdad de condiciones. Los socialistas calificaron los comicios como “ventajistas” y los liberales acusaron al gobierno venezolano de ser un “régimen liberticida”.

La oposición llevó la propuesta a la UE

Hace pocos días, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Omar Barboza, acudió a territorio europeo donde se reunió con Mogherini, a quien le planteó la “necesidad” de que se suspenda el evento electoral. La argumentación del parlamentario se basó en que actualmente no existen las garantías necesarias, así como también es escaza la transparencia.

Precisamente, una de las peticiones que realizó el presidente del parlamento fue que la UE se pronuncie “contundentemente” solicitando la suspensión electoral “hasta tanto no haya una fecha y sobre todo unas condiciones que garanticen la transparencia del proceso presidencial”. En ese momento, Barboza acudió a la reunión acompañado por los también diputados, Julio Borges, Edgar Zambrano y el dirigente Carlos Vecchio.

Sumario:

Los principales grupos parlamentarios del Parlamento Europeo apoyaron el tema que llevó a debate Federica Mogherini de solicitar la suspensión de las elecciones presidenciales en Venezuela