CARACAS. – L’italo-venezuelano Jefferson Milano (22 anni) ha vinto la medaglia d’argento nella Coppa Europea di BMX andata in scena a Kampe in Olanda.

Il ciclista nato 22 anni fa a Caracas, ha scoperto l’amore verso questo sport alla tenera etá di 4 anni, iniziando a pedalare sul circuito La Frauga del municipio San Antonio de los Altos sotto la guida esperta di suo fratello Franklin Milano, anche lui ciclista ed allenatore di questa specialitá delle due ruote.

“Ho iniziato a praticare il BMX quando avevo 4 anni grazie a mio padre e mio fratello. Prima lo facevo come hobby, poi quando avevo 10 anni ho deciso di dedicarmi pienamente a questo sport. Il BMX mi ha cambiato la vita sotto tutti gli aspetti.”

Nel 2011, quando aveva 15 anni, Jefferson Milano ha vinto i suoi primi giochi giovanili. “Lí ho capito che il BMX era il mio sport. Con il mio allenatore (su fratello ndr) ci alleniamo tutti i giorni per raggiungere nuove mete e portare il piu alto possibile il nome del Venezuela” confessa Milano ad una emittente televisiva.

Nel suo palmares sportivo troviamo un settimo posto nella cronometro BMX dei Juegos Bolivarianos del 2013, un quinto posto nei Centroamericanos y del Caribe 2014 e un decimo posto nei Panamericani del 2015. L’unica prova dove il ciclista capitolino ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di un’infortunio, é stata quella dei Sudamericanos del 2014.

In questo 2018 cercherà il riscatto nei giochi che andranno in scena a Cochabamba, in Bolivia, dal 26 maggio all’8 giugno. Milano ha partecipato anche alle Olimpiadi di Rio 2016, in quell’occasione il ciclista riuscì ad arrivare fino alla semifinale, in questa fase però non andò oltre l’ottavo posto a causa di una caduta che l’estromise dalla finale per il podio.

(di Fioravante De Simone)