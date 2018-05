ROMA. – Il motomondiale 2018 sbarca in Europa, sulla pista andalusa di Jerez, dove gli occhi saranno ancora tutti su Andrea Dovizioso, leader della classifica, e Marc Marquez, che lo tallona ad un punto dopo l’ennesima vittoria ad Austin. Il circuito spagnolo proporrà sfide diverse, oltretutto con un nuovo asfalto che lascia aperti molti interrogativi e impedisce di fare pronostici.

“Sarà una gara molto combattuta”, chiarisce subito in conferenza stampa il favorito Marquez, che ammette di trovarsi bene con la sua Honda “meglio che nelle passate stagioni” e crede possibile puntare ancora al primo posto, mentre Dovizioso sa che dovrà fare ancora una gara in difesa ma, sottolinea, “di sicuro ci serve un podio se vogliamo continuare a lottare per il campionato”.

In agguato ci sono anche Maverick Vinales e Andrea Iannone, entrambi sul podio nell’ultima gara, e ovviamente Valentino Rossi. “Sono un po’ sorpreso di essere in testa alla classifica dopo gare su piste complicate per noi – ha detto ancora il romagnolo della Ducati -, ma alla fine neanche troppo perchè siamo partiti col piede giusto, concentrati per trarre il massimo anche da situazioni non favorevoli. Ci serve più velocità e dobbiamo progredire in vari aspetti – ha proseguito Dovizioso – ma nel complesso abbiamo lavorato bene e ottenuto finora più punti rispetto alla scorsa stagione”.

Un tema del giovedì è stato anche quello del mercato, dopo l’annuncio che il francese Johann Zarco per le prossime due stagioni sarà un pilota KTM. Da alcuni mesi si inseguivano le voci sul probabile interessamento del pilota, che oggi corre con il team Yamaha Tech3, da parte della scuderia ufficiale di Mattighofen. Il due volte campione del mondo in Moto2 dividerà il box con Pol Espargaro, che ieri ha prolungato la sua avventura con il team.

In scadenza di contratto ci sono nomi altisonanti, come lo stesso Dovizioso, il quale ha chiarito di “aver cominciato a parlare” per il rinnovo con la Ducati, ma di non ave fatto molta strada. Il romagnolo è stato espressamente citato da Marquez come suo possibile compagno nel 2019 se non dovesse prolungare Daniel Pedrosa. Più evasivi sull’argomento Iannone e Jorge Lorenzo, che hanno bisogno di mettere sul piatto della bilancia buoni risultati prima di poter trattare in maniera adeguata.