CARACAS – Mancano tre giornate alla fine della fase regolare del Torneo Apertura e i verdetti sono quasi tutti aperti, togliendo Carabobo e Zamora con un posto garantito nell’ Octagonal il resto è tutto in bilico sia in alto che in basso. A giocarsi molto in questa giornata é il Deportivo Táchira dell’italo-venezuelano Francesco Stifano che nell’Hermanos Ghersy di Maracay non può sbagliare contro l’Aragua.

I gialloneri hanno perso le ultime due gare (contro Estudiantes de Mérida e Caracas), ma sicuramente quella che brucia di più é stata quella contro i capitolini battuti in casa per 0-3 dagli acerrimi rivali. Per questo motivo domani, alle 15:30, contro l’Aragua é vietato sbagliare.

La gara che andrà in scena sul campo dell’Hermanos Ghersy sarà una sorta di spareggio: entrambe le squadre sono in piena corsa per un posto nell’ Octagonal, un passo falso significherebbe salutare i playoff. Il Táchira é nono con 18 punti (a -1 dal Portuguesa, attualmente ottavo), mentre l’Aragua é decimo con 17.

I precedenti tra giallorossi ed andini ci dicono che si sono affrontati in 31 occasioni con un bilancio di 16 vittorie per il Táchira e 6 per l’Aragua. Mentre in 9 occasioni hanno pareggiato. L’ultimo precedente sul campo della denominata “ciudad jardín” risale al 16 settembre 2017, allora ad avere la meglio furono i padroni di casa che grazie ad un gol di Jarol Herrera s’imposero per 1-0.

In questo Torneo Apertura 2018, la lotta per accedere all’ Octagonal é cosí serrata che sono in corsa 11 squadre per 5 posti.

Il Caracas (terzo classificato con 27) ospita domenica, alle 15:30, lo Zulia (12esimo con 16) nel Cocodrilos Sport Park. Alla formazione capitolina basta un pareggio per garantirsi un posto nel G8, mentre i lagunari dovranno remare contro corrente per essere nei playoff.

A Puerto Ordaz, Mineros (quarto in classifica con 25 punti) sfiderà il Deportivo Lara (settimo a quota 20). I neroazzurri andranno a caccia di punti preziosi che gli consentano essere nella festa dell’ Octagonal, mentre i rossoneri sono obbligati a vincere per non vedersi tagliati fuori dai playoff.

La quindicesima giornata si aprirà oggi, alle 19:00, con l’anticipo Academia Puerto Cabello-Deportivo La Guaira.

Completeranno il programma di questo turno di campeonato: Deportivo Anzoátegui-Monagas (domani alle 15:30), Estudiantes de Mérida-Zamora (domani alle 16:00), Metropolitanos-Carabobo (domenica alle 15:30), Trujillanos-Atlético Venezuela (domenica alle 16:00) e Portuguesa-Estudiantes de Caracas (domenica alle 16:00).

(Fioravante De Simone)