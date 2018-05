Manca ormai pochissimo per l’ultima sfida di The Voice of Italy, uno dei talent più apprezzati e seguiti in Italia. Giovedì 10 maggio lo studio Rai di Milano (Mecenate 2000) ospiterà la finale in uno show in diretta su Rai 2 e Radio2 dalle 21,20. Per i coach Al Bano, J-Ax, Francesco Renga e Cristina Scabbia sono state otto settimane di scelte tanto impegnative quanto difficili prima di arrivare alla selezione dei 4 finalisti. Adesso l’ultima parola spetta al pubblico di casa che, attraverso il televoto potrà decidere chi si aggiudicherà un contratto discografico con Universal Music Italia vincendo questa edizione di The Voice.

La serata finale è stata presentata nello studio milanese della Rai dove si svolge lo show alla presenza dei coach, del conduttore Costantino della Gherardesca e dei quattro finalisti. Uno tra Maryam Tancredi (Team Al Bano, 19 anni da Napoli), Beatrice Pezzini (Team J-Ax, 20 anni da Verona), Asia Sagripanti (Team Francesco renga, 19 anni da Pordenone) e Andrea Butturini (Team Cristina Scabbia, 23 anni da Brescia), diventerà la Voce d’Italia, proprio come il nome del nostro giornale.

Ma qual è stato il momento simbolo, l’immagine spot di questa edizione di The Voice? Lo ha chiesto Emilio Buttaro, nostro corrispondente dall’Italia ai quattro coach ed al conduttore.

Il talent show trova spazio anche nei palinsesti di Rai Italia.

Video intervista di Emilio Buttaro