MADRID – Mariano Rajoy, presidente del governo spagnolo, pur ammettendo che quanto detto nel corso della cerimonia di insediamento del nuovo presidente della Catalogna non è stato precisamente di suo gusto, continua a scommettere sulla “comprensione e la concordia per il futuro”. Ma, affinché non ci fossero dubbi, ha anche assicurato categorico che è garante del “rispetto della legge e della Costituzione spagnole” e di tutta “l’impalcatura giuridica del Paese”.

Rajoy ha colto l’occasione per fare un nuovo appello alla “cautela e alla tranquillità”. Soprattutto, ha invitato a non lasciarsi dominare dal nervosismo che non conduce a nulla e non aiuta a risolvere la complessa crisi della regione.

Poco prima, il presidente del governo spagnolo, aveva affermato che la Spagna ha un doppio fascino: “è una delle nazioni più antiche d’Europa” e anche uno dei paesi “più sviluppati e proiettati verso il futuro”.

Le dichiarazioni di Rajoy sono state fatte in occasione della cerimonia di consegna della decorazione “Grande Cruces de la Orden Civil de Alonso X El Sabio” con la quale in Spagna sono premiate personalità che nel corso della loro vita si sono distinte nell’ambito dell’educazione, della cultura, dell’insegnamento e della ricerca.