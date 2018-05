Ci aspetta quindi un finale da brividi, dove sei squadre si giocheranno i tre biglietti disponibili per i playoff. Una delle formazioni in corsa per un posto nel G8 é il Deportivo Táchira dell’italo-venezuelano Francesco Stifano . . .

Questo articolo è riservato agli utenti abbonati.

Abbonati se vuoi leggerlo, oppure fai il login se sei già abbonato.