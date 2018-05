CARACAS – Sabato nella città di Cochabamba, in Bolivia, si alzerà il sipario dei Juegos Suramericanos dove il Venezuela sarà rappresentato da 395 sportivi, tra cui spiccano i nomi di Yulimar Rojas, Robeilys Peinado, Yoel Finol (che sarà il portabandiera nella cerimonia d’apertura).

Stando ai pareri degli esperti in materia, una delle medaglie che dovrebbe vincere il Venezuela é nel salto triplo grazie a Yulimar Rojas. La campionassa del salto triplo ha partecipato al meeting di Guadalupe per prepararsi al meglio per i Suramericanos che andranno in scena a Cochabamba.

“Somo felicissima di porter far parte della delegazione venezuelana e di porter rappresentare il mio paese. Lavoreremo per fare un’ottima prestazione in Bolivia e nelle prossime gare. Queste cose mi motivano” ha spiegato la campionessa venezuelana.

Le altre star dell’atletica venezuelana in questi Juegos Suramericanos sono l’astista Robeilys Peinado (vincitrice della medaglia d’oro ai Juegos Bolivarianos 2017 a Santa Marta, in Colombia). Anche Rosa Martínez, lancio del martello, dovrebbe regalare soddisfazioni alla delegazione della terra di Bolívar.

Gli sguardi dei tifosi venezuelani saranno puntati anche sulle prestazioni di Nercely Soto (velocista), Luisarys Toledo (Eptatlón) e Eure Yánez (salto lungo) che sperano di portare a case le stesse medaglie vinte nei Juegos Bolivarianos.

“Il Venezuela avrà in gara una delegazione di 395 atleti. Stiamo parlando della quarta delegazione con più rappresentanti in questa edizione dei Juegos Suramericanos. Davanti per numero di atleti ci sono Bolivia, Argentina e Colombia. Anche se Brasile non ha un gruppo numeroso, può vantare atleti di alto livello. La meta che ci siamo posti é quella di restare tra le prime quattro” ha dichiarato Eduardo Álvarez, presidente del Comitato Olimpico Venezuelano, ai media local.

Álvarez é conscio che attualmente il Venezuela é una delle potenze sportive del Sudamerica e che attualmente é in un periodo di cambio generazionale dove spiccano i nomi di Yoel Finol e Gabriel Maestre che sono un micx di gioventú ed esperienza.

In questi Juegos Suramericanos la nostra collettività sarà rappresentata da Fabiana Pesce, Mariangela Cincotti ed Andrea Garrido.

(di Fioravante De Simone)