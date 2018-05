Caracas. – Dopo aver riconosciuto i risultati elettorali, Javier Bertucci, ex candidato presidenziale del movimento “Speranza por el Cambio” ha detto di voler incontrare il presidente. E l’ha fatto.

Il pastore evangelico è stato ricevuto da Nicolás Maduro, seguendo la scia del nuovo tentativo di dialogo politico lanciato dal mandatario.

Maduro ha dichiarato che la riunione con Bertucci ha avuto come meta cercare la riconciliazione tra i venezuelani. Il presidente ha twittato: “siamo qui, in dialogo permanente per la riconciliazione della Patria. In Venezuela ci stiamo tutti. Assieme tutto è possibile!”

E Bertucci si è recato da lui per “portare proposte e contribuire con la riconciliazione del paese”.

L’ex candidato ha detto che doveva sottoporre al mandatario delle proposte molto specifiche: “Sono venuto responsabilmente e ho fatto delle petizioni specifiche; ho segnalato al presidente che c’è bisogno di risposte urgenti con rispetto ai prigionieri politici, e lui si è impegnato a fare dichiarazioni sul tema, e libererà i detenuti secondo il caso.”

Inoltre, Bertucci ha informato che hanno conversato sulla necessità di aprire un canale umanitario e, stando alle sue dichiarazioni, il presidente si sarebbe mostrato disposto ad accettare l’aiuto per la popolazione per quello che riguarda il cibo e le medicine.

Un altro tema affrontato è stato quello delle irregolarità riportate durante la giornata elettorale sulle quali il pastore evangelico ha chiesto risposte.

Il paese è in pace

Intanto i ministri per l’Informazione e la Comunicazione, Jorge Rodríguez, e la presidente dell’Assemblea Nazionale Costituente, Delcy Rodríguez, hanno partecipato all’incontro.

Jorge Rodríguez non ha perso l’opportunità per assicurare che il presidente Maduro cerca la pace politica per il Venezuela. “Il giorno dopo le elezioni il paese si è svegliato in completa pace” ha ribadito.

Dialogo profondo

Rodríguez ha affermato che “la prima proposta di Maduro per questo nuovo inizio è la ricerca di un dialogo profondo per dirci le cose più dure ma in un clima costruttivo e di convivenza e cercare di raggiungere soluzioni per i problemi politici, economici e sociali che vive il Venezuela”.

Affermazioni più di una volta già sentite.