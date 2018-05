Per contattare Rai Italia scrivete a: rai.italia@rai.it

COMMUNITY – L’ALTRA ITALIA (Quotidiano, Quinta stagione)

Condotto da Alessio Aversa e Gloria Aura Bortolini.

I progetti, le ambizioni, i successi, le storie di chi vive fuori dall’Italia e tiene vivo il legame con il Paese di origine. Ogni settimana in studio ospiti di eccellenza dello spettacolo, della cultura, dell’industria italiana nel mondo. E poi lo spazio di servizio dedicato agli italiani all’estero, per rispondere a quesiti su pensioni, tasse, sanità, burocrazia… e lo spazio dedicato alla lingua italiana in collaborazione con la Società Dante Alighieri.

• Lunedì 28 Maggio 2018

Ospiti: Andrea Varnier, l’amministratore delegato di Filmmaster Events a capo dell’organizzazione del viaggio della fiamma olimpica Brasile 2016 e della cerimonia di apertura e chiusura dei giochi; in chiusura la musica del cantautore Federico Cimini, in arte Cimini.

Storie dal mondo.

A Toronto, dove la Comunità Italiana ha incontrato Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato di una delle Case Automobilistiche più famose del mondo.

A New York, dove il calabrese Cesare Vangeli, coreografo, ballerino e performer ha portato in scena uno spettacolo dedicato ad un “Italian Wedding”, un matrimonio italiano.

Infocommunity: Dottor Salvatore Ponticelli, dirigente della Direzione Centrale Pensioni dell’INPS, risponde alle domande dei telespettatori sul tema delle pensioni.

• Martedì 29 Maggio 2018

Ospiti: Andrea Busto, direttore del Museo Ettore Fico di Torino e ideatore del progetto culturale FO.TO – Fotografi a Torino, che coinvolge l’intera città; don Antonello Martinenghi, sacerdote e direttore della sezione lombarda della “Fondazione Migrantes”, ricorda Giovanni Battista Scalabrini, un missionario che ha svolto la sua opera in tanti paesi esteri; Lucia Pasqualini della Direzione Generale Promozione Sistema Paese, presenta l’app ItaliAmo, nuovo strumento per la promozione della cultura italiana nel mondo, grazie alla quale è possibile realizzare un viaggio culturale attraverso le maggiori città e regioni italiane e, allo stesso tempo, imparare la lingua italiana.

Storie dal mondo.

Da Montreal, Canada, l’incontro con Giovanni Zeppetelli, direttore del Museo “Mac” dedicato all’arte contemporanea.

Ad Asuncion, in Paraguay, per incontrare Gianfranco Cobelli, dirigente di una impresa di grafica.

• Mercoledì 30 Maggio 2018

Ospiti: il professor Paolo Onorati, neurologo presso l’Università degli Studi di Roma, parla della sindrome di Parkinson, malattia presente in tutto il mondo e in tutti i gruppi etnici; il guardiamarina Tommaso Parrini, referente dell’Accademia Navale per la Settimana Velica Internazionale, insieme a Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò, per fare un bilancio della Settimana Velica Internazionale; in collegamento da Washington, Emanuele Amendola, direttore del Istituto Italiano di Cultura della sede della capitale statunitense, illustra le principali attività dell’istituto; chiude la puntata con la sua esibizione live il musicista Tony Bungaro.

Storie dal mondo.

A Buenos Aires, dove l’Università di Bologna ha una propria sede. Si visita la struttura e si incontrano alcuni docenti e soprattutto una vivace classe di studenti italiani giunti in Argentina per frequentare un master.

• Giovedì 31 Maggio 2018

Ospiti: Marco Manzo, artista del tatuaggio tra i più famosi al mondo, vincitore di oltre 75 premi, già designer di fama internazionale e rinomato scultore, è stato premiato in diverse rassegne d’arte e le sue creazioni sono state ammirate in tutto il mondo; Gabriela Jacomella, giornalista e autrice di “Il falso e il vero. Fake news: che cosa sono, chi ci guadagna, come evitarle”, per capire meglio l’impatto delle fake news sul piano sociale e mediatico; in chiusura l’astrologo Simon and the Stars, per sapere cosa prevedono le stelle per il mese di giugno.

Storie dal mondo.

A Budapest, per incontrare la giornalista Claudia Leporatti che si occupa di economia.

• Venerdì 1 Giugno 2018

Ospiti: l’attore Saverio Raimondo, stand-up comedian e autore di “Stiamo calmi. Come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare l’ansia.”; Claudio Meloni, regista, coreografo e danzatore, parla del progetto all’insegna della solidarietà “Per non dimenticare Amatrice”; Francesca Alderisi, storica conduttrice di tanti programmi di Rai Italia, da pochi mesi divenuta senatrice della Repubblica Italiana eletta all’estero, nella ripartizione Nord e Centro America.

Storie dal mondo.

A Montreal, per incontrare due attori de Un posto al sole.

In Argentina, perché a La Plata si è svolto il festival della musica italiana.

Tutti i giorni a Community trova spazio la lingua italiana grazie alla collaborazione con la Società Dante Alighieri. In studio con: Fabio Poròli e Beatrice Palazzoni.

Si chiude la settimana con le news dal mondo per segnalare i maggior eventi italiani che accadono in giro per il mondo.

SPECIALE COMMUNITY (Settimanale)

Gli italiani nel mondo: storie di emigrazione passata e presente.

Speciale Community è pensato per raccontare gli italiani nel mondo e fare da ponte tra le comunità italiane sparse nei diversi paesi e tra loro e la madrepatria.

Storie di emigrazione per fornire altrettante risposte alle mille domande: chi sono gli emigrati, perché hanno lasciato il nostro paese, come se la passano, hanno raggiunto il loro obiettivo oppure sono ancora alla ricerca di un sogno da realizzare? E ancora: se ne sono andati per sempre o ritorneranno dopo un’esperienza di lavoro o di sperimentazione all’estero? Si sono integrati nel nuovo paese? Quanto hanno conservato della loro italianità? Etc., etc.

Sono tutte storie di vita, di impegno, di sentimenti. A volte di successo, a volte meno. A volte di fatica, sudore e sconforto, altre volte di grande fortuna e realizzazione professionale. A volte di grandi soddisfazioni e felicità, altre volte di insicurezza e nostalgia.

Le storie in questa puntata:

MOSCA (Russia). Aurelio Montingelli è stato per 40 anni giornalista a Radio Mosca e a La Voce della Russia che trasmetteva in italiano. Traduttore e interprete, racconta un curioso incontro tra Brezhnev e Berlinguer, del teatro Taganka, centro della contestazione al potere sovietico e della nostalgia per l’URSS.

NYC (Usa). Vittoria Lattanzio e Pasquale De Ruvo, nel 2015 hanno aperto il brand Panzerotti Bites, uno dei più famosi ed apprezzati street food italiani di New York. Nel 2017 hanno aperto la loro prima sede a Brooklyn, uno spazio con cucina aperta che permette ai clienti di seguire e personalizzare il processo di preparazione del panzerotto scelto.

SAN JUAN (Argentina). Arturo Curatola, calabrese di nascita, ha deciso di comprare una ampia zona di oltre 40.000 ettari e trasformarla da zona di pascoli e caccia a riserva naturale protetta.

Oggi, nella riserva Don Carmelo ricercatori da tutto il mondo possono studiare ecologia, ambiente, astronomia, scienze naturali, geologia, paleontologia, etc., in un contesto ambientale desertico che presenta brusche escursioni termiche.

Ospiti di Arturo, dopo circa 4 ore di jeep 4×4, si arriva da San Juan al grande rifugio che funziona esclusivamente ad energia solare e che ospita per tutto l’anno i ricercatori.

BUDAPEST (Ungheria). Claudia Leporatti è una giornalista finanziaria che cura il sito d’informazione in lingua italiana Economia.Hu. Arrivata a Budapest per un Erasmus ha deciso di vivere e lavorare nella capitale ungherese.

L’AVANA (Cuba). Marco Gargiullo è andato a Cuba in vacanza 30 anni fa ed è rimasto fulminato. E poiché anche in Italia si occupava di turismo, ha continuato là il suo lavoro di Tour Operator. Oggi, racconta, se vivesse ancora a Milano, suo figlio non potrebbe giocare per strada in tutta sicurezza come in quel paese.

MELBOURNE (Australia). Fabio Angelé nato a Melbourne, da padre pasticciere italiano emigrato in Australia negli anni 50. Dopo anni dedicati al calcio e sport in generale si dedica full time al business di famiglia fondato dal padre. Con il fratello ha aperto una serie di bar e pasticcerie tra le più rinomati in Australia, ma anche a Dubai e a Singapore.

TORONTO (Canada). I primi italiani emigrati in Canada venivano impiegati nella costruzione di strade e ferrovie. Erano lavori eseguiti in condizioni proibitive. Molti gli incidenti. Quelli che morivano venivano sepolti lì, di fianco ai binari, senza neppure un nome. Oggi un comitato ha dedicato loro un memoriale recuperando circa 2000 nomi di italiani morti sul lavoro in terre lontane.

BOSTON (Usa). Gian Faraone. Nato in Venezuela da famiglia italiana e dunque intriso di cultura e soprattutto musica italiana, si e diplomato al prestigioso Berklee College of Music. E’ considerato “il nuovo Sinatra” o, come dicono, il “crooner” del North End (il quartiere italiano), non solo perché del grande Frank ripropone i classici, ma anche per lo stile con cui affronta il repertorio più recente che chiaramente include un vasto assortimento di pezzi italiani, compreso i “Mostri Sacri” Pavartotti e Boccelli.

ITALIAN BEAUTY (Magazine)

Quotidiano di Rai Italia dedicato alla bellezza italiana declinata in tutte le sue espressioni: un appuntamento quotidiano con Arte, Territorio e Made in Italy per conoscere e approfondire i grandi capolavori artistici, le meraviglie paesaggistiche, i marchi di eccellenza che fanno dell’Italia una delle mete più desiderate del mondo.

Un viaggio tra panorami, cibi, oggetti, storia e architettura unici e irripetibili, per scoprire e riscoprire percorsi e sapori del bel paese.

• Lunedì 28 Maggio 2018

In Toscana, per seguire il corso dell’Arno e rivivere le storie che il fiume trascina con sé. Si comincia con Firenze, inondata nel 1966 e salvata dagli “angeli del fango”, i ragazzi accorsi da ogni parte del mondo, per strappare alla mota frammenti di bellezza e manoscritti preziosi. Poi a Trieste, dove la scienza è raccontata attraverso il lavoro quotidiano degli studiosi, che fanno scoperte su fenomeni finora ignoti. Scienziati per i quali oggi è indispensabile avere a disposizione strumenti all’avanguardia, come il Sincrotrone Elettra o il laser a elettroni liberi Fermi.

• Martedì 29 Maggio 2018

Ancora sull’Arno, deviando verso Livorno, lungo il canale dei Navicelli, alla ricerca di un comune denominatore si riscopre la malinconia ebbra e struggente di Piero Ciampi e i gol in amaranto di Igor Protti.

A Catania all’interno dei Laboratori Nazionali del Sud, dove si lavora accelerando e osservando le particelle sub atomiche, grazie a strumenti di rilevazione a cui sono stati dati nomi mitologici: Chimera, Ciclope, Medea. Un centro di ricerca sulla fisica delle particelle in cui vengono accomunati ambiti apparentemente lontani: dalle tecniche di cura dei tumori, all’osservazione astrofisica delle regioni dello spazio più lontane dal nostro pianeta.

• Mercoledì 30 Maggio 2018

In Veneto per seguire il flusso del Brenta, nel tratto fluviale che unisce Padova a Venezia e porta con sé, da secoli, vicende storiche e immaginarie, a bordo del goldoniano Burchiello, scivolando tra ville patrizie, cantautori locali dall’anima pensosa e prelibate pietanze.

Sotto chilometri di roccia, dentro il massiccio appenninico del Gran Sasso in Abruzzo, si aprono le maestose sale del centro di ricerca sotterraneo più grande del mondo. Qui sono in funzione, o in avanzata fase di allestimento, più di quindici esperimenti che affrontano le questioni cruciali della fisica contemporanea: enigmi irrisolti e fenomeni in alcuni casi ancora avvolti nel più profondo mistero, come la materia oscura.

• Giovedì 31 Maggio 2018

La Malcontenta, la magnifica dimora costruita da Andrea Palladio in riva al Brenta, dalle parti di Mira. Fu fortemente voluta dai fratelli Foscari, di nobile famiglia veneziana, a metà del Cinquecento. Continuando a scivolare sulle acque del Brenta a bordo del Burchiello, si approda nella Venezia dipinta da Hugo Pratt, alla ricerca del fantasma di Corto Maltese, il personaggio partorito dalla sua geniale fantasia.

Poi a Trieste, dove gli scienziati del Centro Internazionale di Ingegneria Genetica e Biotecnologie raccontano le loro ricerche di altissimo livello internazionale.

• Venerdì 1 Giugno 2018

Lungo le antichissime strade in basolato, costruite dai Romani e perfettamente conservate: la Via Latina a Roma, con gli edifici legati ai riti del passato, e Montefiascone, nei pressi della capitale, dove la Via Francigena conduce a luoghi di culto e di bellezza.

In Veneto, a Venezia, un gioiello di architettura e di urbanistica, uno scrigno che racchiude al suo interno autentici tesori dell’arte mondiale. A salvaguardare e a tramandare le antiche tradizioni della città più romantica del mondo, alcuni giovani veneziani: i “Nativi lagunari”.

E, infine, ultima tappa a Padova, una città magnifica e inquieta, dietro l’apparente compostezza. Lo sa bene Massimo Carlotto, re padovano del romanzo noir, pronto a raccontare la sua città e il suo rapporto col Brenta.

ITALIAN BEAUTY – SPECIALE (Magazine settimanale)

Il settimanale di arte e cultura di Rai Italia dedicato alla bellezza italiana declinata in tutte le sue espressioni, assume una veste ancora più internazionale.

Quaranta puntate speciali, in lingua italiana e sottotitolate in inglese, in onda ogni sabato.

Lo straordinario Museo di Capodimonte apre la puntata di Italian Beauty: statue, dipinti, porcellane e sale da ballo imperiali catturano l’attenzione in un’atmosfera davvero suggestiva.

Si continua il viaggio in treno nel cuore del Parco Nazionale della Sila, un tempo terra di lupi e banditi che erano soliti nascondersi nelle caverne, oggi meta turistica, vero trionfo della natura.

Made in Italy e moda: Salvatore Ferragamo, firma famosa in tutto il mondo, quella di un italiano che ha vissuto all’estero per più di dieci anni e che è poi rimpatriato per realizzare la sua maison a Firenze.

CRISTIANITA’ (Programma religioso)

Ogni domenica, suor Myriam Castelli propone temi di interesse ecclesiale e gli appuntamenti del Papa in Vaticano. Cristianità è uno dei “notiziari vaticani” più attenti e più seguiti all’estero, arricchito dal contributo fondamentale di tanti ospiti in studio: Cardinali e alti Prelati, riconosciuti studiosi della grande diaspora italiana, insieme a una vasta gamma di esperti, artisti, professionisti, laici e missionari che vivono “on the road”. Un parterre di italiani che si confrontano con i contenuti della fede e i commenti culturali della modernità. Interviste, servizi e collegamenti in diretta via Skype con i telespettatori dei cinque continenti. In ogni puntata, voci, immagini, testimonianze di vita di tutte le generazioni con le immagini delle feste organizzate dagli italiani in tanti Paesi del mondo dove è presente un’italianità laboriosa, attaccata alla propria terra d’origine e soprattutto alla cultura cristiana.

La festa della Trinità e la conclusione del mese mariano sono i due temi portanti della puntata, mentre per i cristiani si chiude il mese di maggio durante il quale, ovunque, si sono levati canti e preghiere alla Vergine Maria, onorandola come Madre di Dio e Regina della pace.

Il significato della festa della SS.ma Trinità, la perdita del senso del sacro e del mistero nella società moderna, il volto Trinitario del Dio dei cristiani, l’esperienza cristiana come vita di relazione e comunione e il contributo che questa offre allo sviluppo della socializzazione favorendo l’armonia tra i singoli e le comunità, lo sviluppo di dinamiche creative, il rispetto delle identità nelle diversità dei singoli e dei gruppi sociali. E ancora, la SS.ma Trinità nell’arte e il segno della Croce segno trinitario.

Infine, le celebrazioni di fine maggio in onore della Madonna, in particolare a Lourdes, Fatima e nei Santuari del mondo. In particolare la festa della Madonna di Sheshan a Shangai protettrice dei cristiani in Cina e la prima celebrazione liturgica della Vergine Madre della Chiesa appena istituita e celebrata da Papa Francesco il lunedì dopo la Pentecoste.

Dopo la S. Messa dalla Chiesa di Santa Maria del Colle in Mormanno provincia di Cosenza, l’Angelus del Papa e la benedizione dei fedeli radunati in Piazza San Pietro.

La puntata è arricchita da interviste, collegamenti con i telespettatori e servizi tra i quali spicca il treno bianco dei malati in pellegrinaggio con l’Unitalsi dalla Sicilia a Lourdes.

Tra gli ospiti: Sua Em.za Cardinale Josè Saraiva Martins, prefetto emerito della Congregazione per le Cause dei Santi; Padre Peter Maina Githinji, missionario del Kenia; Silvia Guidi, giornalista de L’Osservatore Romano e il tenore Stefano Gagliardi.

