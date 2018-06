CARACAS – L’Atlético Venezuela ha disputato un Torneo Apertura altalenante dove non solo c’è stato un cambio sulla panchina, ma anche nella sede della squadra. La formazione capitolina ha iniziato la stagione disputando le gare interne tra le mura dello stadio Brigido Iriarte e poi a causa dei lavori di ristrutturazione del recinto sportivo rione El Paraiso c’è stato il trasloco al Giuseppe Antonelli di Maracay. Ma sicuramente fondamentale é stato il cambio avvenuto in panchina: l’addio dello spagnolo Allendré Pellarés e l’arrivo dell’italo-venezuelano Antonio Franco.

Il tecnico di origine abruzzese ha preso le redini della squadra a fine marzo disputando 8 gare con l’Atlético con uno score di 4 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte. Prestazione che gli ha permesso fino all’ultima giornata di sognare di qualificarsi per l’Octagonal.

“E’ stato un inizio difficile al mio arrivo, però bisognava adattarsi ai nuovi schemi. La sensazione è che siamo un’ottima squadra e che dobbiamo continuare a consolidare le nostre idee per essere una formazione vincente” ha dichiarato Antonio Franco in un comunicato stampa.

L’allenatore italo-venezuelano é ottimista per la prossima stagione. “I risultati delle ultime tre gare sono il frutto del lavoro svolto in allenamento: un pareggio e due vittorie. Nei due sucessi abbiamo segnato sei reti e non ne abbiamo subito neanche una. Forse se ci fossero state due giornate in più sicuramente entravamo noi nella fase successiva”.

Va ricordato che nelle ultime due giornate l’Atlético di Franco ha battuto 4-0 l’Estudiantes de Mérida e 2-0 il Caracas, due formazioni che sono in corsa per il titolo del Torneo Apertura.

Voltata la pagina della prima fetta della stagione 2018, il tecnico di origine abruzzese pensa giá al Torneo Clausura e sulle cose da migliorare.

“Alla fine, a causa del trasferimento a Maracay, abbiamo sempre giocato in trasferta. Dobbiamo imparare a giocare con questa situazione e che non ci sono scuse per non portare a casa i punti. Delle quattro gare che abbiamo vinto, tre sono state in casa, bisogna capire che o in casa o in trasferta bisogna saper giocare e vincere punti”.

Antonio Franco carica i suoi: “Per il Clausura bisogna essere più cinici, però la chiave di tutto é avere uno schema di gioco efficace. Dovremo avere un equilibrio tra segnare gol e non subirli. Nelle ultime giornate abbiamo avuto un’ottima reazione e con quella stessa grinta dovremo iniziare il prossimo campionato”.

L’Atlético Venezuela riprenderá gli allemaneti il prossimo 11 giugno, mentre l’inizio del Torneo Clausura é previsto per il 21 luglio.

(di Fioravante De Simone)