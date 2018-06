CARACAS – Nessuna sorpresa in questa prima fase dell’Ottagonale: a qualificarsi per le semifinali sono state le prime quattro della classe, ovvero: Carabobo, Zamora, Caracas e Mineros che hanno avuto la meglio su Aragua, Estudiantes de Mérida, Deportivo Lara e Deportivo La Guaira.

A Valencia, i granata si sono imposti per 2-0 contro l’Aragua grazie alle reti di Mauricio Cova (39’) e Christofer Montaña (88’). All’andata queste due formazioni avevano pareggiato 0-0. Nella fase sucessiva, il Carabobo sfiderà il Mineros.

Grazie a questa vittoria nel “clásico de la autopista”, i granata allungano la loro scia positiva: 15 gare senza subire ko. A questo va aggiunto che negli ultimi 5 match non hanno subito reti, mantenendo la porta inviolata da 510 minuti.

Nello stadio Cachamay di Puerto Ordaz, i Mineros hanno superato il Deportivo La Guaira grazie alla doppietta dell’attaccante Richard Blanco. L’ex Deportivo Italia ha lasciato il segno nei minuti: 46’ e 91’.

Sul campo dello stadio Cachamay di Puerto Ordaz, la nostra collettività é stata rappresentata da Vicente Suanno che é rimasto in campo con la fascia da capitano durante 78 minuti, al suo posto é subentrato Oscar Flores.

La gara d’andata della semifinale tra Mineros e Carabobo é in programma per sabato, alle 19:00, a Puerto Ordaz.

A Barinas, lo Zamora non ha avuto problemi per superare l’Estudiantes: vittoria per 3-1. Per i bianconeri hanno lasciato il segno Gallardo con una dopietta (34’ e 37’) e Romero (49’). Mentre per gli accademici é andato in gol Rivas al 38esimo che ha segnato il momentáneo 2-1.

Sul neutro dell’Hermanos Ghersy di Maracay ci ha pensato l’italo-venezuelano Fernando Aristeguieta De Luca a mettere le ali al Caracas. Grazie alla doppietta (31’ e 76’) del bomber di origine friulana (suo nonno é nato a Trieste) i rojos del Ávila si sono qualificati per la semifinale dell’Octagonal. Aristiguieta De Luca é stato il mattatore di questa doppia sfida, in 180 minuti ha segnato 4 reti ed ha servito un assist.

Sul campo dell’Hermanos Ghersy, la nostra collettività é stata rappresentata da Daniel Saggiomo (in campo per 60 minuti, poi é stato sostituito da Gilbert Guerra) e da Fernando Aristeguieta (sostituito al 83esimo da Néstor Canelon) con la casacca del Caracas. Sull’altra sponda c’era Giacomo Di Giorgi (ha disputato l’intera partita), mentre Riccardo Andreutti é rimasto in panchina.

Il Caracas sfiderà nella fase sucessiva lo Zamora: andata in casa domenica alle 19:00 a Maracay e ritorno a Barinas.

(di Fioravante De Simone)