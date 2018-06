CARACAS – Carabobo, Caracas, Mineros e Zamora saranno le protagoniste delle semifinali dell’Octagonal del Torneo Apertura che sono in programma questo fine settimana.

Lo stadio Cachamay di Puerto Ordaz farà da cornice alla prima semifinale che metterà a confronto Mineros e Carabobo. Entrambe le formazioni ostentano un record d’imbattibilità: i padroni di casa non perdono da 9 gare, mentre i granata non conoscono la parola ko da 15 match (nelle últime 5 non ha súbito reti).

I neroazzurri hanno chiuso la stagione regolare del Torneo Apertura al quarto posto con 30 punti frutto di 8 vittorie, 6 pareggi e 3 ko. Nel primo turno dell’Octagonal hanno eliminato il Deportivo La Guaira con un globale di 2-0.

Mentre il Carabobo é stata la formazione quasi perfetta in 17 gare, ha avuto uno score di 10 vittorie, 6 pareggi ed una sconfitta. Con 31 reti segnate (miglior attacco del Torneo Apertura) e 16 subite. Nel primo turno dei play off hanno avuto la meglio sull’Aragua superato con un globale di 2-0.

La formazione granata può vantare in rosa Tommy Tobar che con 12 reti segnate é il bomber del campionato. Ma la squadra di Puerto Ordaz ha dalla sua parte “el avioncito” Richard Blanco, uno dei goleador storici della Primera División.

Il Carabobo scenderà sul campo dello stadio Cachamay con la voglia di conquistare la prima finale storica in Primera División. Mentre i neroazzurri sognano di disputare la loro terza finale consecutiva dopo quella della Coppa Venezuela e Torneo Clausura 2017.

I precedenti tra Mineros e Carabobo sono 41 con un bilancio di 21 vittorie neroazzurre, 12 pareggi e 8 vittorie granata. A Puerto Ordaz, queste due squadre si sono confrontate in 21 occasioni: 12 trionfi per i padroni di casa e due per gli ospiti. Mentre il pareggio si é fatto presente in 7 opportunitá.

L’ultima volta che si sono incrociate queste due squadre sul campo dello stadio Cachamay di Puerto Ordaz é finita 3-3. Durante il Torneo Clausura 2017, Mineros e Carabobo si sono sfidate alle semifinali é sono stati i neroazzurri ad avere la meglio grazie ad un globale di 1-0.

Nell’altra semifinale, ci saranno Caracas e Zamora. I capitolini hanno disputato una regular season ottima dove spiccano le vittorie esterne in casa del Lara e degli acerrimi rivali del Deportivo Táchira (0-3). La squadra allenata da Noel Sanvicente ha chiuso il campionato con 30 punti. Nella prima fase dell’Octagonal ha battuto con un globale di 5-1 il Deportivo Lara. Il protagonista di questo doppio confronto é stato l’italo-venezuelano Fernando Aristeguieta De Luca che ha messo a segno 4 reti ed ha servito un assist.

Dal canto suo lo Zamora ha chiuso al secondo posto con 31 punti grazie alle 9 vittorie, 4 pareggi e 4 ko. Nei playoff ha battuto con un globale di 6-2 l’Estudiantes de Mérida. La formazione llanera ha un piccolo record personale in questa stagione con 15 reti é la squadra che più ha segnato in trasferta. Si é lasciata alle spalle Aragua (14) e Carabobo (12).

Parità assoluta nei precedenti tra Caracas e Zamora. Trentadue i precedenti con 11 vittorie per i capitolini e 10 per i llaneros. Il segno “X” si é fatto predente in 11 occasioni.

Il Caracas ha ospitato in 16 occasioni lo Zamora: 7 vittorie, 6 pareggi e 3 ko. Durante il Torneo Apertura si sono sfidate a Barinas é ad avere la meglio é stata la squadra di casa: sucesso per 1-0. Mentre l’ultima volta che i rojos del Ávila hanno ospitato i llaneros é finita 1-1.

(di Fioravante De Simone)