CARACAS – Dopo quasi un anno la Vinotinto tornerà a disputare una gara amichevole, lo fará il prossimo 7 settembre quando sfiderà a Miami la nazionale colombiana. A fare da cornice a questo incontro sarà l’Hard Rock Stadium della città statunitense.

Il match servirá a creoli e cafeteros non solo come preparazione per la Coppa America che nel 2019 si disputerà in Brasile, ma anche per le qualificazioni verso il Mondiale Catar 2022 che prenderanno il via l’anno prossimo.

Per la Vinotinto sarà la prima gara ufficiale dopo 258 giorni: l’ultima amichevole risale a quella disputata il 13 novembre 2017 a Goffertstadion in Olanda contro l’Iran e dove i ragazzi di Dudamel furono battuti per 1-0.

La Colombia si presenterà sul campo del Hard Rock Stadium di Miami dopo aver disputato il Mondiale Russia 2018. I cafeteros nel primo turno della kermesse iridata sfideranno Giappone (martedì 19 giugno alle 8:00), Polonia (domenica 24 giugno alle 14:00) e Senegal (28 giugno alle 10:00).

La notizia dell’incontro amichevole tra la nazionale venezuelana e quella colombiana é stata resa nota dalla CNN Sport e dal suo presidente Henry Cárdenas.

(di Fioravante De Simone)