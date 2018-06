CARACAS – L’élite del golf mondiale sarà a confronto nel 118° Us Open, il secondo major stagionale in programma al Shinnecock Hills di Southampton (New York) dal 14 al 17 giugno, con montepremi di ben 12.000.000 di dollari, il più in alto in assoluto a livello mondiale.

Saranno cinque i latinoamericani sul green del Shinnecock Hills a New York. Uno di questi é il venezuelano Jhonattan Vegas (33 anni). Oltre al nativo di Maturín ci saranno l’argentino Emiliano Grillo, il colombiano Sebastián Muñoz, il messicano Sebastián Vázquez ed il costaricano Luis Gagne.

“In un torneo come questo la mente é assai impegnata. Sto cercando di essere rilassato e giocare senza pressioni” ha dichiarato il golfista creolo che cercherá di migliorare la prestazione del 2017 dove non é andayo oltre il primo turno.

Il Shinnecock Hills Golf Club, fondato nel 1891, è una delle storiche istituzioni golfistiche degli Stati Uniti. È il club di golf più vecchio ed è stato uno dei cinque club fondatori dell’USGA. La Clubhouse, costruita nel 1892, fu opera dello studio di architettura di McKim, Mead e White. La sostanza del Shinnecock Hills Golf Club rimane sostanzialmente uguale a un secolo fa, ha goduto di diverse espansioni e ristrutturazioni nei decenni successivi, prima di subire un importante restauro completato nel 2016.

Quest’anno il favorito principale sul green del Shinnecock Hills Golf Club è il numero uno del mondo, Dustin Johnson, tornato proprio pochi giorni fa in vetta al World Golf Ranking.

Nella pattuglia dei favoriti, però, c’è anche l’azzurro Francesco Molinari. Il torinese sta giocando alla grande e nelle ultime settimane ha vinto prima il BMW PGA Championship (il torneo più importante dello European Tour), poi ha sfiorato il successo all’Open d’Italia. Molinari è balzato in testa alla Race to Dubai, la classifica annuale del tour europeo ed ha tutte le carte in regola per lottare per la conquista di un Major.

