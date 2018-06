CARACAS – La organización política IDEA denunció que la coordinadora nacional de Vente Venezuela es víctima de una persecución política y expresó su apoyo a la activista

La Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) manifestó su preocupación por la situación actual de la política en Venezuela,y aseguró que no existe un estado de derecho ni alguna garantía legal para la defensa de los líderes civiles y políticos como María Corina Machado.

Los 26 ex Jefes de Estado que conforman la organización declararon que “el gobierno del presidente Nicolás Maduro no solo recurre a tácticas directas y violentas de intimidación a personas que piensan diferente al régimen, si no que emplea otros mecanismos de presión para amedrentar a sus opositores, incluyendo la criminalización”.

Machado ha sido objetivo de acusaciones por parte del Gobierno Nacional, como la que hizo la Dirección de Contrainteligencia Militar el pasado 14 de Junio. El Sebin la vinculó directamente con un supuesto plan de magnicidio en contra del Presidente de la República. Según la periodista Sebastiana Barráez, los Tribunales militares poseen informes que la involucran en el plan conspirativo.

En varios informes de inteligencia militar, se declara la participación de 32 efectivos y 1 civil, en un movimiento para efectuar un magnicidio en contra de Nicolás Maduro, y se manifiesta que Machado financió la estrategia.

“No tengo duda que los tribunales dictarán una medida contra ella”, afirma la periodista.

Sin embargo, pese a estas denuncias, la dirigente civil no se ha mostrado afectada ni ha dejado de comunicarse en sus redes sociales. Este domingo se pronunció ante la victoria del candidato electo Iván Duque, del partido Centro Democrático colombiano, declaración en la que resaltó la transparencia del proceso electoral y llamó a la prosperidad y la paz.

Los ex mandatarios de IDEA, en vista de la gravedad de las acusaciones hacia María Corina Machado, invitaron a la comunidad internacional y a la opinión pública a mantener un estrecho seguimiento sobre este hecho. La organización aseguró que este suceso “compromete la paz de Venezuela y la seguridad democrática regional”.