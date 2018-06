CARACAS – Es Diosdado Cabello, segundo al mando del Psuv, el nuevo presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. La designación no tomó a nadie por sorpresa. De hecho, la mayoría la considera un simple trámite burocrático. Cabello sustituye a Delcy Rodríguez quien, en días pasados, fue nombrada Vicepresidente Ejecutiva de la República.

– Es un nuevo comienzo – dijo Cabello después de ser juramentado por Tania Díaz -. Vamos a la calle. Esto no es para estar aquí metido. Una Asamblea Nacional Constituyente no es para estar encerrado. No, no y no. Que el pueblo nos diga lo que nos quiere decir. Nosotros buscaremos las respuestas que tengamos que darle.

Cabello, a los presidentes de las comisiones que conforman la Asamblea Nacional Constituyente, solicitó propuestas y sugerencias.

– Uno quisiera que en un debate interviniera la mayor cantidad de compañeros y compañeras – comentó -. Vamos a tratar de que eso ocurra.

Aseguró que defenderá la Constitución

Cabello, quien juró que acompañará al presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que hará “todo lo que tenga que hacer para defender la Constitución y poner en alto a la Asamblea Nacional Constituyente” a la que considera “una institución poderosa que debe afinar las estrategias para la estabilidad política y económica del país”

– Nuestra propuesta es hoy, mañana y siempre el socialismo – dijo para luego asegurar que no aspiraba a nuevas funciones.

Afirmó que el Estado, a pesar de los intentos para desestabilizarlo, ha sabido mantenerse firme.

Cabello, cuya postulación fue hecha por la constituyente Noris Herrera, en uno de sus primeros actos en la dirección de la Anc, designó al nuevo titular del Banco Central de Venezuela: Calixto José Ortega Sánchez, quien se desempeñó hasta hace poco como vicepresidente de Finanzas de Citgo.

Las reacciones al nombramiento de Cabello no se hicieron esperar. Américo de Grazia, diputado a la Asamblea Nacional, expresó que la designación de Cabello como presidente de la Asamblea Nacional Constituyente no representa una sorpresa.

De Grazia aseguró que el nombramiento de Cabello es un intento del gobierno de “blindarse”.