CARACAS – In un noto albergo della città di Maracaibo é stato presentato l’italo-venezuelano Francesco Stifano come nuovo allenatore dello Zulia.

“Sfortunatamente, il mio arrivo si deve ai problema di salute del prof Carlos Maldonado. A lui dobbiamo ringraziare per tutto quello che ha dato al nostro calcio ed augurarli una pronta guarigione per rivederlo al più presto a bordo campo” – sono state le prime parole di Stifano ed ha aggiunto – “Dopo l’addio al Deportivo Táchira avevo preso la decisione di non allenare per sei mesi. Ma quando ricevi la telefonata di gente che ha una struttura ed una squadra come questa e difficile dire di no. Voglio riportare lo Zulia in alto! Daremo il massimo per centrare la nostra meta”.

La fomazione lagunare ha chiuso il Torneo Apertura al 13 posto con 17 punti conquistati frutto di 3 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte. Il tecnico di origine campana vuole dare una svolta al campionato e far vedere la sua impronta vincente nello stile di gioco dei zulianos.

“Vogliamo dargli un tocco personale alla squadra, vogliamo dare più verticalità alle nostre azioni offensive approfittando la velocità dei nostri giocatori e sfruttanto il talento e la voglia di mettersi in mostra dei nostri giovani. Grazie al mix tra giovani e veterani possiamo costruire una squadra vincente” – ha spiegato Stifano durante l’incontro coi media, aggiungendo – “Nelle cinque sessioni di allenamento che abbiamo svolto ha visto un gruppo illusionato e con tanta voglia di fare bene. Spero di giocare in fretta alcune amichevoli per iniziare a testare gli schemi in campo”.

Il mister di origine campana avrà nel suo staff técnico: Luis García (primo assistente), Alex García (asistente / direttore delle categorie inferiori), l’argentino Pablo Masiero (preparatore fisico), Hermán Sivira (preparatore portieri) e Yamil Florido (assistente video).

In precedenza il técnico di origine salernitana aveva allenato Real Espport, Deportivo La Guaira, Portuguesa, Tucanes, Zamora e Deportivo Táchira.

(di Fioravante De Simone)