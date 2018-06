CARACAS – Sono 22 i convocati di Rafael Dudamel per il raduno della vinotinto che prenderà il via il prossimo 25 giugno presso il Centro Nacional de Alto Rendimiento.

I giovani vinotinto si ritroveranno sotto gli ordini di Dudamel dopo la partecipazione nei Juegos Suramericanos che si sono svolti a Cochabamba in Bolivia e dove la nazionale creola ha portato a casa un magro bottino di una vittoria (4-1 contro la Bolivia) e 2 sconfitte (2-0 con l’Argentina ed 1-0 con il Cile).

Questo raduno, che inizierà il 25 luglio e si concluderà il 29, servirá come fase di preparazione per la XXXV edizione del Torneo Internacional COTIF che si disputerà a Valencia in Spagna dal 28 luglio all’8 agosto.

In questo torneo parteciperanno: Argentina, Catar, Costa Rica, India, Marocco, Mauritania, Russia, Uruguay ed i padroni di casa SA Valenciana.

La squadra con più rappresentanti in questo stage della nazionale é il Deportivo La Guaira con tre calciatori. A portare in alto il vessillo della formazione arancione sono: il portiere Carlos Olses, il difensore Miguel Navarro ed il centrocampista Rommell Ibarra.

Questa la lista completa dei convocati di Rafael Dudamel

Portieri: Carlos Olses (Deportivo La Guaira); Cristopher Varela (Deportivo Táchira); Miguel Silva (Metropolitanos Fútbol Club)

Defensori: Eduardo Fereira (Caracas Fútbol Club); Richard García (Llaneros E.F.); Pablo Bonilla (Portuguesa Fútbol Club.); Roberto Chacón (Monagas Sport Club); Júnior Moreno (Trujillanos Fútbol Club); Christian Makoun (Zamora Fútbol Club); Ignacio Anzola (Deportivo Lara); Miguel Navarro (Deportivo La Guaira); Johan Montes (Aragua Fútbol Club)

Centrocampisti: Luis Chiquillo (Atlético Venezuela Fútbol Club); Carlos Ramos (Carabobo Fútbol Club); Rommel Ibarra (Deportivo La Guaira); Jorge Yriarte (Deportivo Lara); Brayan Palmezano (Zulia Fútbol Club); Brayan Hurtado (Mineros de Guayana); Jorge Echeverría (Caracas Fútbol Club); Jesús Vargas (Estudiantes de Mérida)

Attaccanti: Diosbert Rivero (Llaneros E.F.); Júnior Paredes (Zulia Fútbol Club)

(di Fioravante De Simone)