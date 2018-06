CARACAS – C’é anche l’italo-venezuelana Claudia D’Antonio tra le convocate della Federación Venezolana de Golf per affrontare il World Amateur Golf che si disputerá del 29 agosto al 1° settembre in Irlanda. La manifestazione andrá in scena sul greem del Carton House Dublino.

Oltre alla D’Antonio difenderanno i colori del Venezuela Ana Margarita Raga e Valentina Gilly. All’evento che si svolgerá in Irlanda parteciperanno 125 paesi.

L’italo-venezuelana Claudia D’Antonio attualmente occupa il 343esimo posto del ranking mondiale. La D’Antonio ha nel suo palmares un primo posto nel Louisiana State University Tiger Golf Classic ed é una delle giovani promesse del golf nazionale.

La spedizione creola sará degnamente rappresentata dai colpi perfetti di Ana Margarita Raga, attualmente al 372esimo posto del ranking mondiale. Raga puó ostentare i seguenti risultati: 6° posto nel WAC Championship, 8vo posto nel BYU at Entrada Classic ed un 5°posto nel Grand Canyon Spring Invite.

Infine Valentina Gilly cercherá di portare in alto il vessilo del Venezuela. La Gilly é una delle golfiste di maggior esperienza del gruppo. La Gilly ha chiuso al primo posto il Campionato Sudamericano Giovanile 2017. Recentemente si é aggiudicata l’Open Cileno ed ha chiuso al secondo posto Open de Los Leones. Mentre Ariadna Fonseca sará la riserva della nazionale venezuelana.

(di Fioravante De Simone)