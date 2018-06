CARACAS – Gli amanti del calico hanno atteso 4 lunghi anni per godersi la festa del mondiale e dopo appena 15 giorni si sono già disputate 48 gare delle 62 gare in programma. La fase a gironi è finita lasciandosi alle spalle tanti gol, 122 (una media di 2.5 a partita), ma sopratutto tanti colpi di scena la prematura eliminazione della Germania e della Polonia.

Le squadre che hanno approdato agli ottavi a punteggio pieno sono state l’Uruguay di Cavani e Suarez, la Croazia di Perisic e Mandzukic ed il Belgio di Merteens e Lukaku.

Altre cifre che ci hanno lasciato le prime 48 agre sono stete le seguenti: sono stati estratti 158 cartellini gialli e 3 rossi (solo uno diretto al colombiano Carlos Sánchez), la Spagna ha effettuato 2232 passaggi nelle tre gare disputate. Mentre la gara con più reti segnate è stata Belgio-Tunisia, vinta dai diavoli rossi per 5-2. Al momento il bomber del torneo è l’inglese Harry Keane con 5 rete segnate.

Nel tabellone degli ottavi appare subito evidente uno sbilanciamento tra parte alta e parte bassa. Nella prima sono concentrate compagini come Portogallo, Uruguay, Francia, Argentina, Brasile e Belgio mentre nella seconda ci sono Spagna, Croazia e Inghilterra, tra le formazioni di un certo livello e tradizione. In questo senso le furie rosse sembrano avere una corsia preferenziale che possa condurli in finale. L’ottavo contro i padroni di casa della Russia, anche se insidioso, vede la nazionale di Hierro nettamente favorita. Tuttavia, il confronto con la Croazia, in un possibile quarto di finale, non è da sottovalutare per quanto fatto vedere dagli uomini di Zlatko Dalić nella fase a gironi.

Analizziamo gli accoppiamenti degli ottavi di finale dove ci saranno molte sfide interessanti. Iniziamo con la sfida che metterà a confronto blues e sudamericani.

La gara che alzerà il sipario sarà quella che metterà a confronto Francia-Argentina. La nazionale di Didier Deschamps hanno mostrato una solidità a livello difensivo, l’unica rete súbita nei 270 minuti disputati è arrivata dopo un calcio di rigore. Da quello che si è visto, sembra che nella fase a gironi Pogba e compagni non abbiano giocato con il piede sull’acceleratore. Mentre l’Argentina di Messi si é qualificata granando il rosario, una zampata del difensore Rojo a due minuti dal termine gli ha permesso di qualificarsi alla fase sucessiva. Da quello che si é visto in campo dovrebbe qualificarsi la formazione europea, ma l’Argentina é una nazionale come l’Italia e la Germania finché non c’è il fischio finale dell’arbitro può ribaltare la situazione in qualsiasi momento.

Nell’altro ottova di finale in programma per domani si affronteranno il Portogallo di Cristiano Ronaldo e l’Uruguay di Cavani. La Celeste fa dell’organizzazione difensiva il proprio marchio di fabbrica, non ha subito reti fino a questo momento, per poi sfruttare le qualità in contropiede dei propri calciatori, tra cui spiccano Luis Suarez e l’ex attaccante di Palermo e Napoli. Mentre i lusitani si sono qualificati con il fiatone, contro l’Iran all’ultima giornata e all’ultimo giro di lancette hanno rischiato di continuare a guardare il mondiale in televisione. Una di queste due squadre se la vedrà con la vincente del confronto tra francesi ed argentini ai quarti di finale.

Per domenica sono in programma: Brasile-Messico (10:00) e Spagna-Russia (14:00).

Verdeoro ed aztechi sono i protagonisti di un ottavo tutto latinoamericano. Il tasso técnico del Brasile di Tite é andato in un ritmo in crescendo: 1-1 con la Svizzera all’esordio, 2-0 con il Costa Rica (le reti sono arrivate nel recurepo del secondo tempo) e 3-0 alla Serbia. Dal canto suo, il Messico, ha iniziato il mondiale nel migliore dei modi: battendo 1-0 i campioni in carica della Germania. Poi hanno superato a fática la Corea 2-1 ed infine é stato travolto (3-0) all’ultima giornata dalla Svezia. Stando alle cifre dei bookmakers dovrebbe qualificarsi il Brasile, ma il Messico dopo la Germania potrebbe aggiungere alla sua lista un’altra vittima illustre in questo mondiale Russia 2018.

Quello tra Spagna e Russia é l’ottavo di Finale più squilibrato. Non può bastare il fattore campo per la Russia, ne’ il talento di Golovin e i gol di Cheryshev. Sulla carta c’è un abisso mai visto. La Spagna è la squadra certamente più forte e talentuosa di questo Mondiale, se non dovesse alzare la Coppa sarà perchè si suiciderà. A maggior ragione farlo agli ottavi di Finale contro la Russia sarebbe un delitto clamoroso forse persino più della sconfitta della Germania con la Corea del Sud. Anche se gli iberici con Iran e Marocco hanno fatto una fatica tremenda. Ed è quella l’unica speranza russa.

Lunedì ci sarà un’altro derby europeo in questo mondiale Russia 2018, si sfideranno Croazia e Danimarca. La formazione balcánica é stata una delle migliori della fase a gironi: ha vinto tre gare su tre disputate. Perisic é compagni hanno dimostrato che hanno le carte in regola per bissare o migliorare il risultato che questa nazionale ha raggiunto nell’edizione disputata nel 1998 in Francia. Mentre la Danimarca si é qualificata per gli ottavi grazie a una vittoria (1-0 contro il Perú) e due pareggi (1-1 con l’Australia e 0-0 con la Francia).

A Rostov si affrontano una delle squadre che più ha convinto in questo mondiale (Belgio) e quella che si è qualificata agli ottavi forse nel modo più rocambolesco (Giappone): I diavoli rossi del ct Martinez, che viene da tre convincenti vittorie contro Panama, Tunisia e Inghilterra e non ha alcuna intenzione di fermarsi; e il Giappone dell’ex interista Nagatomo, che ha passato il turno grazie al coefficiente fairplay, avendo ricevuto meno cartellini gialli rispetto al Senegal durante la fase a gironi.

Altro match tutto europeo tra la Svizera del ct Petkovic e la Svezia orfana di Zlatan Ibrahimovic. Nonostante l’assenza del bomber svedese la squadra di Andersson è comunque una delle rivelazioni del torneo, avendo vinto il gruppo F con due vittorie e una sconfitta arrivata solo al 95′ contro la Germania. Compito dunque non facile per la Svizzera, che arriva agli ottavi da seconda dopo i due pareggi contro Brasile e Costa Rica e la vittoria contro la Serbia. La formazione che ha estromesso l’Italia dai mondiali non supera gli Ottavi di Finale da 60 anni (nel 1958 quando giocava in casa è arrivata addirittura in finale), mentre la Svizzera addirittura da 64 anni non supera gli Ottavi (arrivò ai Quarti nell’edizione elvetica del 1954). Entrambe le formazioni avranno l’occasione di continuare il loro sogno e probabilmente sfidare l’Inghilterra del capocannoniere Harry Kane nei quarti.

Un’altra delle sfide affascinanti degli ottavi di Russia 2018 sarà quella che metterà al confronto Colombia ed Inghilterra. I cafeteros dopo il ko iniziale con il Giappone si sono ripresi mandando al tappeto Polonia e Senegal. Contro la nazionale dei tre leoni peserà la probabile assenza di James, out per infortunio. Questa nazionale si basa sulla classe di campioni del calibro di Opsina, Cuadrado, Quintero ed il perno d’attacco Falcao. Dal canto suo l’Inghilterra di Southgate si é mostrata come una squadra solida, equilibrata e ben condotta dall’ex giocatore di Middlesbrough ed Aston Villa. L’arma letale di questa nazionale é l’attaccante Kane. Mentre giocatori come Lingard e Sterling forniscono fantasia. Ko col Belgio senza reagire per scelta tattica.

(di Fioravante De Simone)