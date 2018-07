MOSCA. – Sfatato il tabù dei rigori, il Mondiale per l’Inghilterra continua. Trascinata dal solito Harry Kane, la nazionale dei tre leoni manda a casa la Colombia dopo una sfida che sembrava tutta in direzione dei britannici e che invece i colombiani sono riusciti a tenere viva fino alla roulette dei tiri dagli undici metri.

E lì gli inglesi, reduci dai sei ko dal dischetto hanno saputo esorcizzare la paura e trasformare la maledizione in forza: e allora nel tiro decisivo l’ex milanista Bacca sbaglia, Dier no e spedisce i leoni ai quarti di sabato a Samara dove ad aspettarli ci sarà la mina vagante Svezia, che nel pomeriggio aveva eliminato la Svizzera.

Un match che in verità nel primo tempo non aveva regalato granché, niente reti e sostanziale equilibrio. A sbloccare la gara al 12′ della ripresa il rigore procurato e messo a segno dal solito Kane, che vola così a quota sei reti saldo in testa alla classifica cannonieri. Con gli inglesi ormai a un soffio dalla vittoria, la Colombia strappa i supplementari con il gol di Mina in pieno recupero. La partita si risolve ai rigori con gli errori di Bacca e Uribe che consegnano la vittoria all’Inghilterra.

Pekerman schiera un 4-3-2-1, con Juan Quinteros a sostituire la star James Rodriguez. Dopo aver lasciato a riposo i pezzi da novanta nella partita contro il Belgio, SouthGate si gioca il suo migliore 3-5-2 : torna Harry Kane a fare coppia con Sterling in attacco. La partita inizia vivace: le due squadre che si sfidano in velocità con l’Inghilterra leggermente più aggressiva in attacco. I rapidi attacchi degli inglesi vengono però frenati da una capace difesa colombiana.

Los Cafeteros marcano Kane, ed è sempre il bomber del Totenham a rendersi sempre pericoloso. Un paio di occasioni anche per i colombiani con Quinteros che sbaglia a finalizzare e viene fermato facilmente da Pickford. All’inizio del secondo tempo, il crescente nervosismo dei colombiani si rivela fatale: Sanchez trattiene platealmente Kane ed è rigore per l’Inghilterra. Kane mira al centro e batte il portiere colombiano ed è vantaggio inglese per 1-0.

La Colombia reagisce passando al 4-4-2 con Bacca ad affiancare Falcao in attacco: aumenta il potere offensivo de los Cafeteros. Continuano a piovere cartellini gialli sui colombiani, che passano al contrattacco ma non trovano conclusioni. Nel terzo minuto di recupero, quando ormai la Colombia sembra spacciata, ecco Mina che segna di testa su calcio d’angolo strappando la parità.

Si va ai supplementari. La Colombia cerca il colpo: incoraggiati dal gol del pareggio e da un tifo indemoniato, i Cafeteros pressano gli inglesi che invece sembrano timorosi. Nel secondo supplementare però, l’Inghilterra riprende coraggio e il match si avvia ai rigori. Ed è li che due errori di Uribe che colpisce la traversa e Bacca che si fa parare portano l’Inghilterra di Southgate ai quarti di finale. Fa festa la nazionale dei Tre Leoni: addio alla maledizione dal dischetto, ai quarti per la prima volta dopo i tiri ora benedetti dal dischetto.