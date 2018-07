CARACAS – Il team di rugby venezuelano ha lasciato il segno nel Midnight Rugby Tournament che si é disputato a Helsinski in Finlandia. La terra di Bolivar é stata degnamente rappresentata da due squadre: Orquideas Negras 1 ed Orquideas Negras 2.

Il tour europeo della squadra creola é iniziato lo scorso 14 giugno con la vittoria 46-7 dell’Orquideas Negras 1 contro i finlandesi dell’Old Boys. Mentre l’Orquideas Negras 2 ha superato senza problemi (22-10) contro i francesi Tontons Flankers.

L’unico ko della squadra 1 é arrivato contro gli irlandesi del Rahoo Rangers. Per la cronaca la gara si é chiusa con il punteggio di 7-41. Il team 2 non ha avuto problemi per battere 33 a 5 l’Aland del paese scandinavo. Infine l’Orquideas Negras 1 ha chiuso il primo turno con una vittoria 34 a 5 con l’HRC finlandese.

Nella seconda fase del torneo l’Orquideas Negras 1 e 2 hanno affrontato: Aland, Old Boys, Rahoo Rangers e l’HRC. I due team creoli non hanno lasciato scampo per nessuno e si sono qualificate entrambe per la finalissima. Nella gara dove c’era in palio il Baltic Plate l’Orquideas Negras 1 ha avuto la meglio sul 2 superandolo per 14-5.

Nel palmares della Fundación Orquideas Negras spiccano diverse prestazioni da incorniciare in territorio europeo tra cui spicca la vittoria nel campionato Budapest Sevens nel 2016. A questo vanno aggiunti le medaglie d’argento vinte nel Benidorm Sevens del 2015 en el Cracovia Rugby Festival nel 2017. La Fundación Orquideas Negras é salita anche sul poi, vincendo la medaglia di bronzo Pamplona Sevens del 2012. La squadra venezuelana ha chiuso ai piedi del podio nel Berlín Sevens del 2013, nell’Open Benidorm Sevens del 2015 en el Budapest Sevens del 2016. La Fundación Orquideas Negras ha anche partecipato nel Madrid Sevens nel 2014 dove chiuse al quinto posto.

La Fundación Orquideas Negras in alleanza con il Club di Rugby dell’Universidad Metropolitana hanno creato un programma di borse di studio chiamato Rugby Crum (dalle sigle del club) che assegna posti per studiare presso la casa di studio di Terrazas del Ávila e rinforzare la squadra della palla ovale della UNIMET.

Alí Robolledo, capitano della squadra creola ha parlato della tournée europea. “Quest’anno abbiamo sponsorizzato a Carlos Cañizalez, giocatore uscito dalla UCAB, che a i suoi 25 anni gioca con il Juvenia Rugby Club. In questo 2018 siamo riusciti ad aiutare altri tre ragazzi che non avevano avuto la possibilitá di giocare fuori. Con la nostra squadra vogliamo apportare il nostro granellino di sabbia per poter far crecere il rugby in venezuela”.

(di Fioravante De Simone)