BOGOTA – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, avrebbe preso in considerazione l’ipotesi di una invasione del Venezuela. E ne avrebbe parlato con alcuni assistenti durante un incontro nello Studio Ovale. La rivelazione di un funzionario senior dell’amministrazione nordamericana, se dovesse essere confermata, rappresenterebbe un serio retrocesso nelle relazioni tra Stati Uniti e America Latina.

Stando a quanto raccontato dal funzionario, che ha chiesto di restare nell’anonimato, l’ipotesi avanzata dall’inquilino della Casa Bianca avrebbe colto di sorpresa i presenti. Tra questi, l’ex Segretario di Stato, Rex Tillerson, e l’ex consigliere per la sicurezza nazionale, il generale H. R. McMaster. Ambedue, poi, hanno lasciato l’amministrazione.

Sempre stando al funzionario, lo scambio di idee sarebbe durato circa cinque minuti. Tillerson, McMaster e altri avrebbero fatto fatica a far capire al presidente Trump quanto inconveniente sarebbe stata un’azione militare in territorio venezuelano. Si sarebbero alternati per spiegare che una tale iniziativa sarebbe potuta ritorcersi contro il presidente degli Stati Uniti. Tra i rischi, quello di perdere il sostegno duramente conquistato dai governi latinoamericani per punire il presidente Nicolas Maduro. La Casa Bianca accusa l’amministrazione Maduro di aver portato il Venezuela lungo la strada della dittatura.

L’incontro con Santos

Quella svoltasi nell’ufficio Ovale non sarebbe stata l’unica riunione nel corso della quale sia stata avanzata l’ipotesi di una invasione del Venezuela. La fonte dell’amministrazione Usa ha raccontato che Trump avrebbe sollevato nuovamente il tema dell’opzione militare nel corso di un colloquio con il presidente colombiano Juan Manuel Santos. Due funzionari colombiani di alto rango hanno confermato che la conversazione c’è stata.

A settembre dello scorso anno, a margine dell’Assemblea Generale Onu, Trump ne avrebbe discusso nuovamente. In questa occasione, in modo più approfondito, durante una cena privata con i leader di quattro Paesi alleati dell’America Latina, compreso Santos.

La Casa Bianca non ha fatto dichiarazioni. Alcuni funzionari, comunque, avrebbero commentato che la Casa Bianca studia qualunque possibile cammino che permetta al Venezuela il ritorno alla democrazia. Si attendono le reazioni della “Casa Amarilla” e di Miraflores, che in più occasioni hanno ipotizzato un imminente invasione dell’esercito nordamericano.