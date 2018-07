CARACAS – Volge al termine il conto alla rovescia per la Vuelta Ciclistica a Venezuela 2018. Quando inizia, prima di tutto: il via è fissato per domani a Maracaibo, nello stato Zulia e con arrivo il 14 luglio a Valencia, nello stato Carabobo. Gli occhi (e il cuore) dei tifosi italo-venezuelani saranno concentrati sul team Androni Giocattoli.

La squadra diretta da Gianni Di Savio ha diverse presenze al Giro d’Italia e cinque titoli della Vuelta a Venezuela. I titoli dell’Androni Giocattoli sono arrivati per mano di Carlos Ochoa (2013), Miguel Ubeto (2012), Carlos Ochoa (2008), José Serpa (2006) ed Álvaro Lozano (1998).

“Ricordo che nel 2008 Carlos (Ochoa, ndr) ha vinto la Vuelta nell’ultima tappa con appena tre secondi di vantaggio” – spiega via telefónica Gianni Di Savio, aggiungendo –“Anche nel 2012 non é stata cosa facile, Ubeto, riuscí a portare a casa il titolo all’ultima giornata grazie ai bonus. Sembra che nel nostro DNA ci sia la sofferenza, ma ti devo dire una cosa, queste vittorie all’ultimo respiro sono le migliori. Sono sempre soddisfatto per il lavoro svolto dai miei ragazzi. La vuelta a Venezuela é una gara affascinante”.

Eliézer Rojas, presidente della Federación Venezolana de Ciclismo ha annunciato in un comunicato stampa che la carovana attraverserá gli stati Zulia, Trujillo, Lara, Portuguesa, Yaracuy, Carabobo, Aragua, Miranda e Guárico. Dopo aver attraversato tutte queste localitá i ciclista avranno percorso 1413 chilometri.

A portare in alto il vessillo del Venezuela ci penseranno: Xavier Quevedo, Yonathan Monsalve (campione nazionale in questo 2018), Ralf Monsalve, Carlos Torres (vincitore della Vuelta a Venezuela nel 2017), Pedro Guitiérrez, Jackson Rodríguez e Wilmen Bravo.

Oltre ai ciclista giá menzionati tenteranno di far suonare il “Gloria al Bravo Pueblo”: Carlos Galvis, José Alarcón, Manuel “Él Gato” Arthur García, Clever Martínez, Carlos Linares, Fernando Briceño, José Mendoza, Miguel Ubeto, Máximo Rojas e José Bruzual.

Nel comunicato stampa della Federación Venezolana de Ciclismo ha annunciato che saranno diversi i team stranieri in gara nella Vuelta a Venezuela. Oltre all’Androni Giocattoli saranno in gara: il Team Nicolás Dubois dell’isola di Guadalupe; il Team Movistar Ecuador e una delegazione peruviana.

Tappe della Vuelta Ciclistica a Venezuela 2018

I Tappa Maracaibo – Cabimas (96.2 km).

II Tappa Cabimas – Valera (160.8 Km).

III Tappa Monay – El Tocuyo (187.5 Km).

IV Tappa Quibor – Guanare (195 Km.).

V Tappa Santuario de la Virgen de Coromoto a Guanare crono Individuale (34.5 Km.).

VI Tappa Ospino – Nirgua San Vicente (215.7 Km.).

VII Tappa Nirgua – Morón (100 Km.).

VIII Tappa Morón – Charallave (211.5 Km.).

IX Tappa Ocumare del Tuy – San Juan de los Morros – Valencia (168.7 Km.).

X Tappa in un circuito a Valencia nello stado Carabobo (96 Km.).

(di Fioravante De Simone)