ROMA. – Alcune squadre sono già al lavoro, altre restano in vacanza, ma è già aria di Serie A. Le big, Juve, Inter e Napoli si ritrovano lunedì, 9 luglio, un giorno prima la Roma. Vacanze più lunghe per la Lazio, in raduno dall’11 luglio. Ecco il quadro delle 20 squadre di serie A.

ATALANTA – Da oggi fino al 18 luglio è in ritiro a Castione della Presolana (Bergamo). Sessioni di lavoro pomeridiane a porte aperte. Tre amichevoli, tutte alle ore 17: domenica e sabato 14 a Rovetta, domenica 15 a Clusone col Chiasso.

BOLOGNA – Domani pomeriggio il gruppo rossoblù col nuovo tecnico Filippo Inzaghi salirà a Pinzolo (Trento), fino al 23 luglio, con sei nuovi acquisti. Destro e Pulgar in bilico tra conferma e cessione.

CAGLIARI – Raduno oggi ad Assemini e partenza per Aritzo (Nuoro) sede del pre-ritiro che poi proseguirà a Pejo (Trento, dal 14 al 28 luglio). Sono 26 i convocati agli ordini del nuovo allenatore, Rolando Maran. Già fissate amichevoli per il 17, il 18 e il 26. L’1 agosto amichevole in Turchia con il Fenerbahce.

CHIEVO – Domani partenza per il ritiro di Pejo (Trento), dove sono previste due amichevoli. Il 17 trasferimento trasferisce a San Zeno di Montagna (Verona). Amichevoli col Napoli a Trento (29/7) e il 4 agosto in Austria con l’Hoffenheim.

EMPOLI – Ha preso il via ieri, il ritiro della neopromossa allenata da Aurelio Andreazzoli. Il ritiro si svolge a Empoli, fra lo stadio Castellani e il centro sportivo di Monteboro, e durerà fino a sabato 14.

FIORENTINA – In raduno già da lunedì scorso a Firenze, con le visite, i test e gli allenamenti al Franchi. Da sabato 7 luglio Stefano Pioli e i giocatori saranno in ritiro a Moena (Trento) fino al 22 luglio, dove sono in programma cinque amichevoli.

FROSINONE – La prossima settimana i giocatori si ritroveranno in sede per le visite e fino al 15 si alleneranno a Ferentino (Frosinone). Dal 17 luglio al primo agosto il Frosinone, sarà in Canada, ad Alliston, vicino Toronto, per il ritiro pre campionato. Amichevoli il 20 luglio, il 23 e il 25 luglio.

GENOA – Al via oggi la nuova stagione con un pre-raduno nell’hotel sede dei ritiri casalinghi. Da domani due giorni di test e visite prima. Lunedì 9 luglio partenza per il ritiro austriaco di Neustift, fino al 20 luglio.

INTER – Lunedì 9 luglio si ritroverà ad Appiano Gentile, sede unica del ritiro precampionato. Prima amichevole sarà il 14 luglio, a Lugano, poi il 18 a Sion e il 24 a Sheffield. Quindi l’International Champions Cup: il 28 luglio a Nizza col Chelsea, il 4 agosto a Lecce col Lione, l’11 a Madrid contro l’Atletico.

JUVENTUS – Da lunedì 9 luglio a Torino comincia la nuova stagione. In attesa di novità sul caso Cr7, il raduno sarà occasione per presentare i nuovi acquisti. Qualche giorno a Vinovo, poi la Juve partirà alla volta di Messico e Usa.

LAZIO – Il raduno a Formello è previsto l’11 luglio, con visite e test prima di partire per Auronzo di Cadore (Belluno), dove dal 14 al 28 luglio si svolgerà il ritiro estivo. La Lazio giocherà amichevoli il 18, 22, 25 e 28 luglio, con la Spal.

MILAN – La stagione comincia lunedì 9 luglio col raduno a Milanello, dove la squadra di Gattuso resterà in ritiro fino al 20 luglio. Le prime amichevoli sono in programma sabato 14 e venerdì 20. Il 22 luglio i rossoneri voleranno negli Usa per l’International Champions Cup: il 25 affronteranno il Manchester United, il 31 il Tottenham e il Barcellona il 4 agosto.

NAPOLI – Raduno fissato a lunedì 9 luglio a Castel Volturno, poi il ritiro a Dimaro Folgarida (Trento), dal 10 al 30 luglio In programma tre test: il 14 luglio, il 22 e infine il 29 luglio col Chievo. Primo incontro dei tifosi con Carlo Ancelotti e due giocatori il 13 luglio, al Centro Congressi di Folgarida.

PARMA – Stagione al via nel giorno del deferimento per il tentato illecito in seguito ai fatti che hanno preceduto la gara con lo Spezia. Da oggi fino a sabato la squadra di Roberto D’Aversa svolgerà visite e test, poi partenza per il ritiro di Prato allo Stelvio (Bolzano), fino al 21 luglio.

ROMA – Domenica 8 il raduno a Trigoria, da lunedì il via ufficiale del ritiro. La Roma di Di Francesco si allenerà nel proprio centro sportivo fino al 20 luglio. Il primo test a Latina sabato 14 luglio, poi tour negli Usa fino all’8 agosto e prevede incontri di International Champions Cup il 25 luglio col Tottenham, il 31 col Barcellona e il 7 agosto col Real Madrid.

SAMPDORIA – E’ iniziata ufficialmente la nuova stagione della Sampdoria con il pre-ritiro. Fino a sabato visite, test e prime sedute di allenamento a Bogliasco. La squadra partirà domenica per Ponte di Legno (Brescia) dove resterà fino al 28 luglio. La prima amichevole il 14 luglio.

SASSUOLO – Oggi la presentazione del nuovo allenatore, Roberto De Zerbi, e del direttore sportivo Giovanni Rossi. Domani il raduno, test fisici fino a domenica mattina prima della partenza per il ritiro di Vipiteno (Bolzano).

SPAL – Sarà la conferenza stampa di Leonardo Semplici, domani alle 18.30, ad aprire la nuova stagione. Sabato il primo allenamento al centro sportivo Fabbri, domenica la partenza per il ritiro di Tarvisio (Udine). La Spal vi rimarrà fino al 21 luglio e giocherà tre amichevoli contro selezioni locali.

TORINO – Stagione al via domani, 6 luglio. Per la squadra di Valter Mazzarri allenamento pomeridiano al Filadelfia, con porte aperte ai tifosi. Poche, per ora, i volti nuovi. Dall’8 al 22 luglio ritiro montano a Bormio (Sondrio)

UDINESE – I bianconeri sono attesi a Udine entro le 24 di oggi per dare il via al raduno, eccetto Stryger Larsen, Behrami e Hallfredsson che sono al Mondiale. Da domani a domenica visite e test. Fino al 17 luglio, i giocatori si alleneranno agli ordini del nuovo tecnico Julio Velazquez. Dal 18 luglio al 4 agosto l’Udinese si sposterà in ritiro in Austria a St. Veit dove saranno disputate alcune amichevoli.