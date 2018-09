CARACAS – Manca meno di un mese alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires 2018, che avranno luogo nella capitale argentina dal 6 al 18 ottobre: gli Youth Olympic Games saranno molto innovativi rispetto alle precedenti edizioni ed in alcuni casi anticiperanno le nuove discipline che tra i senior vedremo soltanto a Tokyo 2020.

Il Venezuela avrà una delegazione di 53 atleti che saranno impegnati in 17 discipline sportive. Una prima parte della spedizione è partita verso Buenos Aires per iniziare ad ambientarsi alle condizioni climatiche. Gli sport che sono partiti verso la pampa sono lotta e sollevamento pesi.

Oltre alla lotta ed il sollevamento pesi, la terra di Bolívar sarà rappresentata nei seguenti sport: atletica, ippica, triatlón, nuoto, pallamano e pallavolo nelle categorie famminili e maschili, pentatlón, vela, pallacanestro 3×3, BMX Freestyle, ginnastica, judo, scherma, pattinaggio e pugilato.

Per sottolineare la parità di genere, le medaglie assegnate in campo maschile e femminile saranno di egual numero, così come saranno equamente divisi i 3998 posti a disposizione per partecipare alla manifestazione a cinque cerchi riservata agli atleti tra i 15 ed i 18 anni. I Paesi che prenderanno parte all’evento saranno 206, tra cui Italia e Venezuela, che si contenderanno ben 241 medaglie d’oro.

Saranno nel complesso 32 le discipline presenti nel programma, che si svolgeranno nei quattro parchi tematici che saranno allestiti: lo Youth Olympic Park, il Green Park, l’Urban Park e il Tecnópolis Park. Anticipando i tempi, saranno già presenti BMX Freestyle, karate ed arrampicata, che tra i senior esordiranno a Tokyo. Al debutto inoltre breakdance e pattinaggio a rotelle.

(di Fioravante De Simone)