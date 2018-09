CARACAS – Oggi, andrà in scena la decima giornata del Torneo Clausura della Primera División con due sfide affascinanti. La capolista Zamora andrà sul difficile campo del Mineros, mentre la seconda della classe Estudiantes de Mérida se la vedrà con il Monagas.

Nello stadio Cachamay, Mineros che nell’ultimo turno di campionato ha battuto (0-1) in trasferta lo Zulia dell’italo-venezuelano Francesco Stifano deve assolutamente fare casa per trovarsi fuori dalla zona octagonal.

La formazione di Puerto Ordaz nella ultime cinque gare disputate ha un bilancio di tre vittorie e due pareggi.

Dal canto suo, la capolista Zamora, non può permettersi passi falsi, un pareggio o una sconfitta e una vittoria delle inseguitrici potrebbe farlo scivolare. Nell’ultimo turno di campionato ha pareggiato 1-1 in casa del Deportivo Táchira. Nelle ultime 5 giornate ha un bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta.

Nella città di Mérida l’Estudiantes ospiterà il sempre ostico Monagas. I biancorossi stanno disputando un Torneo Clausura degno del suo blasone. La squadra della denominata ciudad de los caballeros nell’ultimo turno di campionato ha pareggiato 1-1 in casa del Trujillanos. Gli accademici nelle ultime 5 giornate hanno portato a casa un bottino di 3 vittorie e due pareggi.

Il Monagas che dall’arrivo di José Manuel Rey sembra aver ritrovato lo smalto della scorsa stagione, nell’ultimo turno di campionato hanno travolto per 3-0 il Carabobo.

Il Deportivo Táchira visiterà il campo dell’Universidad Santa María per sfidare il Metropolitanos. Nell’ultimo turno di campionato la formazione viola é stata battuta per 2-0 dall’Aragua. I ragazzi di Jhon Giraldo non vince da 4 giornate.

Mentre i gialloneri hanno pareggiato 1-1 sul campo dello stadio Pueblo Nuevo contro lo Zamora. Nelle ultime 5 presenze, hanno uno score di 2 vittorie, 2 pareggi e un ko.

La gara Caracas-Carabobo é stata rinviata a causa della sfida di Coppa Sudamericana dove i rojos del Ávila ospiteranno stasera, alle 18:30, i brasiliani dell’Atlético Paranaense.

Completeranno il programma della decima giornata: Trujillanos-Deportivo Lara, Aragaua-Estudiantes de Caracas, Deportivo Anzoátegui-Zulia, Portuguesa-Deportivo La Guaira ed Academia Puerto Cabello-Atlético Venezuela.

(di Fioravante De Simone)