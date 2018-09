CARACAS – Il Torneo Clausura sarà sicuramente una lotta serrata fino all’ultima giornata, basta guardare la classifica Zamora (primo classificato) e Mineros (nono) sono separati solo da tre punti. Vale a dire che un passo falso della capolista potrebbe farla scivolare dal vertice fino ad essere estromesso dall’octagonal.

La gara che alzerà il sipario di quest’undicesima giornata sarà il “clásico de la autopista”, il Carabobo ospiterà l’Aragua.

Entrambe le formazioni stanno vivendo un periodo buio: i granata sono penultimi con 5 punti conquistati in 9 gare disputate, mentre l’Aragua é 12esimo con 12 punti in 10 gare disputate.

Il Carabobo non é sceso in campo nel turno infasettimanale a causa degli impegni internazionali del suo avversario, il Caracas che ha giocato l’andata della Coppa Sudamericana contro l’Atlético Paranaense. Mentre l’Aragua ha pareggiato 0-0 con l’Estudiantes de Caracas.

I precedenti tra Carabobo ed Aragua sono 36 con un bilancio di 14 vittorie granata contro le 7 giallorosse. Mentre il numero di pareggi sono 15.

L’ultimo confronto tra queste due formazioni risale al 30 maggio 2018, durante l’octagonal del Torneo Apertura, quel giorno il Carabobo si é imposto per 2-0.

Domenica, alle 19:00, la seconda della classe, Estudiantes de Mérida, andrà sul campo del Farid Richa di Barquisimeto per sfidare il Deportivo Lara.

I biancorossi in 10 gare disputate hanno portato a casa 19 punti e sperano in un passo falso dello Zamora per impossessarsi del primo posto della classifica.

Dal canto suo, il Deportivo Lara vuole rifarsi dopo il passo falso contro il Trujillanos nel turno infasettimanale del Torneo Clausura. Un’altro ko potrebbe fargli scivolare fuori dalla zona octagonal.

Lo stadio Munumental di Maturín farà da cornice ad uno dei big match della giornata, il Monagas ospiterà il Caracas.

I guererros de Guarapiche nell’ultimo turno di campionato hanno pareggiato 1-1 a Mérida con con l’Estudiantes. Il capitolini non sono scesi in campo per la Primera División.

L’undicesima giornata del Torneo Clausura si completerà con le seguenti gare: Deportivo La Guaira – Trujillanos (domenica stadio Olímpico alle 11:00), Atlético Venezuela – Mineros (domenica stadio Giuseppe Antonelli alle 15:30), Deportivo Táchira – Portuguesa (domenica stadio Pueblo Nuevo alle 15:30), Estudiantes de Caracas – Academia Puerto Cebello (domenica sul campo Universidad Santa María alle 16:00), Zulia – Metropolitanos (domenica sul stadio Pachencho Romero alle 16:00) e Zamora – Deportivo Anzoátegui (domenica stadio Agustín Tovar alle 19:00).

(di Fioravante De Simone)