TORINO. – Anche se non avrà il peso in classifica di uno scontro diretto, come lo sarà tre giorni dopo Juve-Napoli, l’impegno di domani sera all’Allianz Stadium contro il Bologna ha un significato profondo per i bianconeri. “Vincere per presentarci almeno in vantaggio di 3 punti allo scontro diretto con il Napoli” è l’obiettivo da raggiungere secondo il tecnico bianconero Allegri, che oltre a riproporre la coppia Dybala-Ronaldo potrebbe proseguire nelle rotazioni iniziate domenica a Frosinone.

“Ronaldo martedì con lo Young Boys non ci sarà, poi siamo all’inizio della stagione e lui sta bene fisicamente – la considerazione di Allegri -. Domani giocherà così come Dybala”. La ‘Joya’ è stata prima coccolata da Chiellini, che domani riposerà, al termine della partita allo ‘Stirpe’ di domenica scorsa, quindi ha incassato i complimenti di Allegri alla vigilia della sfida di domani con il Bologna: “Ha bisogno di giocare e l’altro ieri ha fatto una bella partita. Lui viene valutato solo dai gol, ma col Frosinone si è mosso bene, ha bisogno di giocare perché si sveltisce di più, trova più ritmo, anche se è in una buona condizione”.

In attacco con il riposo programmato per Mandzukic potrebbe esserci spazio anche per il giovane Kean: “Ce l’avevo in mente domenica a Frosinone, infatti stava per entrare, poi abbiamo fatto gol e ho cambiato. Domani è una possibilità, o giocano Dybala e Ronaldo o ne metto un altro e a quel punto potrebbe essere Kean”.

Cambiano gli interpreti, non deve cambiare il risultato finale, i tre punti per tenere a distanza il Napoli e proseguire nella marcia fin qui perfetta in campionato: “Domani è una partita da vincere contro un Bologna che ha battuto nettamente la Roma e che nelle sconfitte ha subito più gol solo contro l’Inter nei minuti finali. Sa soffrire e stare in partita e Inzaghi in tal senso è bravo a metterli in campo. Inoltre giochiamo in casa e bisogna vincere, l’aspetto mentale è fondamentale, non bisogna prenderla con superficialità, ma fare come a Frosinone dove la squadra ha giocato in maniera matura e responsabile”.

Allegri proverà a ottenere un’altra vittoria cambiando gli interpreti in campo: “Perin giocherà titolare, Chiellini inizierà dalla panchina: resta il dubbio Alex Sandro o se puntare su Cuadrado a destra e Cancelo a sinistra, a meno che non faccia giocare Bernardeschi a sinistra. In mezzo al campo devo scegliere uno tra Emre Can e Matuidi, mentre Bentancur ha fatto una buona partita l’altra sera negli spazi stretti, deve però essere più convinto quando tira, quando entra dentro l’area”.