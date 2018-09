CARACAS – El presidente de Chile, Sebastián Piñera, afirmó este jueves que su gobierno utilizará todos los mecanismos internacionales para ayudar al pueblo venezolano a recuperar su democracia y libertades.

Piñera presentó un panorama de las libertades que se han perdido en Venezuela. Añadió el irrespeto a los derechos de los ciudadanos venezolanos y los crímenes de lesa humanidad y describió a Venezuela como “una sociedad asolada por una crisis moral, política, económica, social y humanitaria”.

También, el mandatario chileno criticó a Maduro por rechazar las ayudas humanitarias y negar las deplorables condiciones de vida que le brinda su gobierno a los venezolanos, justificando el éxodo masivo de la nación.

Recordó que su país no reconoció la legitimidad de las elecciones presidenciales del 20 de mayo pasado,”porque no cumplieron los requisitos mínimos de los estándares internacionales y no reconocerá la legitimidad del nuevo gobierno”.

Finalizó instando al Consejo de Seguridad en la ONU a que aborde las crisis democráticas y humanitarias que afectan a Nicaragua y Venezuela.