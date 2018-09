CARACAS – El presidente de la encuestadora Datanálisis, Luis Vicente León, indicó que la estabilidad del valor del dólar paralelo en Venezuela podría finalizar en cualquier momento.

El presidente de Datanálisis participó al foro “El Turismo y la transformación digital”, organizado por Conseturismo.

León cree que la moneda se ha mantenido relativamente estable. Y atribuye el fenómeno a la falta de liquidez. Las personas carecen de bolívares para adquirir las divisas. Añadió que cuando no se están comprando dólares, los vendedores quieren vender sus excedentes”

El economista admitió que no sabe cuánto tiempo podría durar la estabilidad y aseguró que no hay “manera que la moneda no se devalúe dramáticamente otra vez”.

Puntualizó que la devaluación, tarde o temprano, llegará al proceso inflacionario del bolívar y que el control cambiario tendrá una fecha de vencimiento.

El profesor universitario sostuvo que la inflación y la devaluación del bolívar se duplicaron en el país debido a los anuncios del gobierno del presidente, Nicolás Maduro, en el que generó cambios drásticos en la economía del país.

El analista afirmó que la salida de la crisis económica de Venezuela es realizar una apertura económica o un cambio de gobierno.

