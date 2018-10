CARACAS – Tramite un comunicato stampa il selezionatore della Vinotinto, Rafael Dudamel, ha diramato la lista dei 24 convocati per il doppio confronto contro la Selezione Basca (12 ottobre) e gli Emirati Arabi Uniti (16 ottobre). Gare che serviranno come preparazione per la Coppa America 2019 e le qualificazioni verso il mondiale Catar 2022.

Nella lista spiccano i nomi di tre calciatori che giocano in Italia: il capitano Tómas Rincón (Torino), Aristóteles Romero (Crotone) e Darwin Machis (Udinese). Nel gruppo dei giocatori convocati da Dudamel c’è anche l’italo-venezuelano Jefferson Savarino del Real Salt Lake della MLS.

Roberto Rosales, Mikel Villanueva, Aristóteles Romero, Arquímedes Figuera, Adalberto Peñaranda, Andrés Ponce, Jhonder Cádiz e Ronaldo Peña sono le novità rispetto alle sfide disputate contro Colombia (ko 1-2) e Panamá (Vittoria 0-2).

Il prossimo 12 ottobre sul campo Mendizorroza ci sarà l’amichevole tra Euskal Selekzioa e la vinotinto. Il fischio d’inizio é previsto per le 20.45 (ora spagnola, 14.45 in Venezuela).

Questo sarà il terzo confronto ufficiale tra la Vinotinto e l’Euskal Selekzioa. La prima gara si é disputata il 20 giugno 2010 a San Cristóbal, pochi giorni prima dell’inizio della Coppa America che quell’anno era organizzata dal Venezuela.

Nel match disputato nello stadio Pueblo Nuevo ad avere la meglio fu la formazione ospite che vinse per 3-4. Per l’ Euskal Selekzioa lasciatono il segno Etxeberría (doppietta), Aduríz e Gabilondo. Mentre per la vinotinto segnaro i gol Juan Arango (doppietta) e José “Buda” Torrealba.

Queste due nazionali si sfidarono nuovamente il 29 dicembre 2010, ma questa volta fu sul campo dello stadio San Mamés. I padroni di casa s’imposero per 3-1.

Nello stadio dell’Athletic Bilbao i primi a pasarse in vantaggio furono i venezuelani grazie ad un gol di Vizcarrondo al 31esimo. Poi nella ripresa ci fu la rimonta dell’ Euskal Selekzioa con le reti di Gurpegui (55’), Labaka (70’) e Muniain (86’). Quel giorno sul campo di San Mamés c’era l’italo-venezuelano Giacomo Di Giorgi.

Il 16 ottobre, a Barcellona ci sarà la sfida con gli Emirati Arabi. Con la selezione che ha partecipato al mondiale Russia 2018 non ci sono precedenti ufficiali.

Il ritiro per questo doppio confronto é fissato per l’otto ottobre in Spagna.

Questa la lista completa dei convocati:

Portieri: Wuilker Faríñez (Millonarios F.C. / Colombia) e Rafael Romo (Apoel Nicosia / Cipro).

Defensori: Roberto Rosales (Espanyol / Spagna), Ronald Hernández (Stabaek / Norvegia), Jhon Chancellor (Anzhi / Russia), Wilker Ángel (Akhmat Grozny / Russia), Mikel Villanueva (Reus / Spagna), Yordan Osorio (Vitoria Guimaraes / Portogallo), Luis Mago (Carabobo) e Rolf Feltscher (L.A. Galaxy / MLS).

Centrocampisti: Júnior Moreno (D.C United / MLS), Tomás Rincón (Torino / Italia), Aristóteles Romero (Crotone / Italia), Arquímedes Figuera (Universitario / Perú), Sergio Córdova (Augsburgo / Germania), Darwin Machís (Udinese / Italia), Jhon Murillo (C.D. Tondela / Portogallo), Rómulo Otero (Al Wahda F.C. / Arabia Saudita), Jefferson Savarino (Real Salt Lake / MLS) e Adalberto Peñaranda (Watford / Inghilterra).

Attaccanti: Josef Martínez (Atlanta United / MLS), Andrés Ponce (Anzhi / Russia), Jhonder Cádiz (Vitória Setúbal / Portogallo), Ronaldo Peña (Houston Dynamo / MLS).

(di Fioravante De Simone)