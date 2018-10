CARACAS – Con la speranza di ribaltare la situazione, il Caracas é da domenica nella città di Curitiba per preparare al meglio il match di Coppa Sudamericana contro l’Atltético Paranaense.

I rojos del Ávila sono chiamati all’impresa devono recuperare i due gol di svantaggio contro la formazione brasiliana. Un buon risultato potrebbe non solo aiutarli a strappare il biglietto per i quarti di finale, fase dove non é mai arrivata una formazione venezuelana, ma anche riprendersi dal brutto periodo nella Primera División dove ha ottenuto due sconfitte in altrettante gare disputate.

Noel Sanvicente spera di poter avere a disposizione l’attaccante colombiano Jesús Arrieta, che nell’ultimo turno di campionato, nella gara persa 0-1 con il Deportivo Lara, non é sceso in campo per squalifica (somma di ammonizioni).

Dall’addio dell’italo-venezuelano Fernando Aristiguieta, Arrieta é diventato una delle pedine fondamentali dell’attacco capitolino.

Stando ai rumors, per la gara di stasera, Sanvicente dovrebbe schierare la coppia d’attacco Arriera-Diomar Díaz, quest’ultimo con 4 reti é in cima alla classifica dei cannonieri della Coppa Sudamericana.

Tra i protagonisti nelle file del Caracas ci sarà l’italo-venezuelano Rubert Quijada Fasciana che suona la carica per motivare i suoi compagni di squadra.

“Anche se non abbiamo un risultato favorevole, siamo tranquilli, coscienti che abbiamo disputato un’ottima gara in casa. Abbiamo create tante occasioni da gol, ma ci é mancato quell’ultimo passo. Veniamo con un risultato avverso, ma siamo convinti che possiamo ribaltare la situazione”.

Il difensore di origine italica fa il punto della situazione su quali potrebbero essere i fattori che aiuteranno il suo Caracas a ribaltare la situazione.

“Dobbiamo mantenerci concentrati, nelle gare internazionali non c’è margine d’errore. Bisogna essere compatti, essere ben preparati in difesa. Noi sappiamo che i nostri attaccanti in qualsiasi momento possono colpire, un gol nostro stravolgerà la situazione”.

Dal canto suo, l’Atlético Paranaense é stato battuto per 0-1 dal Santos nell’ultimo turno di campionato. La formazione brasiliana attualmente é undicesima con 33 punti.

“Nulla é impossibile. Sappiamo che sarà difficile, ma anche noi abbiamo le capacità di ribaltare il risultato. É un campo dove si può giocare bene a calcio: é veloce, loro giocano in casa. Scenderanno sicuramente con voglia di giocarsela, noi dovremmo approfittare al massimo le occasioni che ci capiteranno”.

Gli unici dubbi che ha il mister dell’Atlético Paranaense, Tiago Nunes, sono il difensore Jonathan e l’attaccante Pablo entrambi alle prese con lievi infortuni e potrebbero giocare solo all’ultimo momento. Al loro posto potrebbero entrare Diego in difesa e Marcelo Cirino in attacco.

Le probabili formazioni

Atlético Paranaense: Santos; Jonathan (o Diego), Paulo André, Léo Pereira, Renan Lodi; Wellington, Lucho González, Raphael Veiga; Nikao, Marcinho e Pablo (o Marcelo Cirino). All: Tiago Nunes.

Caracas: Eduardo Herrera; Eduardo Ferreira, Juan David Muriel, Robert Quijada, Bernardo Añor; Robert Garcés, Daniel Saggiomo, Robert Hernández, Néstor Canelón; Diomar Díaz e Jesús Arrieta. All: Noel Sanvicente

Arbitro: Michael Espinoza (Peru), che sarà coadiuvato da i connazionali Coty Carrera e Michael Orué. – Stadio: Arena da Baixada della città di Curitiba. – Fischio d’inizio: 18:30 (ora di Caracas)

(di Fioravante De Simone)