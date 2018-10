CARACAS – Nel silenzio dell’Olimpico dell’Universidad Central de Venezuela, il Caracas ospiterà il Carabobo, nel recupero della 12esima giornata.

Lo ha reso noto la società capitolina attraverso una comunicato apparso sul proprio twitter: “Il Caracas informa i propri tifosi che la partita del Torneo Clausura contro il Carabobo in programma presso lo Stadio Olimpico in data 11/10/2018 verrà disputata a porte chiuse in osservanza alla sanzione imposta dalla Federación Venezolana de Fútbol”.

La commissione d’onore ha disposto la squalifica dello stadio Olimpico in occasione del match di stasera. Il motivo? Gli incidente avvenuti durante il match pareggiato 1-1 contro il Deportivo Táchira.

Al momento i rojos del Ávila sono 12esimi con 18 punti e due gare da recuperare, e sono a -4 dalla zona octagonal. i ragazzi di Noel Sanvicente hanno un solo risultato a disposizione: la vitoria!

Per questa delicatissima gara, Sanvicente dovrà fare a meno di Nestos Canelón (out per problemi fisici), Ricardo Martins (per somma d’ammonizioni), Robert Hernández (per somma d’ammonizioni) e Facundo Moreira (espulso nell’ultimo turno di campionato).

Dal canto suo, il Carabobo é la brutta copia della squadra che ha incantato i tifosi nelle ultime stagioni. In 13 gare disputate ha portato a casa il magro bottino di 8 punti. Nell’ultimo turno di campionato é stato battuto per 1-0 dal Deportivo Anzoátegui interrompendo una scia di tre pareggi consecutivi.

Va ricordato che i granata non vincono una gara in Primera División dal 28 luglio, quando superarono per 1-0 l’Estudiantes de Caracas. Da quel giorno, la squadra della denominata ciudad industrial de Venezuela, ha inanellato una scia di una scia negativa dov’è riuscito a perderé addirittura 6 gare consecutive.

I precedenti tra Caracas e Carabobo sono 57 con un bilancio di 24 vittorie capitoline e 10 granata. Mentre il segno “X” si é fatto presente in dieci occasioni. Il bottino dei gol é di 84-56 in favore dei capitolini.

Nell’ultima gara disputata queste due formazioni hanno pareggiato 0-0 sul campo del Misael Delgado della città di Valencia.

(di Fioravante De Simone)