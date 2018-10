CARACAS – Aragua e Zulia si contenderanno la quarantacinquesima Coppa Venezuela in palio nel doppio confronto per un posto in Coppa Sudamericana.

A Barinas, i ragazzi dell’italo-venezuelano Francesco Stifano hanno saputo gestire contro lo Zamora il 2-0 della gara d’andata.

La formazione llanera ha cercato in tutti i modi di ribaltare la situazione, ma i lagunari hanno saputo reggere gli arrembaggi dei padroni di casa.

Per lo Zulia, questa sarà sarà la sua seconda presenza in finale in tre anni. L’ultima presenza risale all’edizione del 2016, quando si aggiudicarono la Coppa Venezuela dopo aver battuto l’Estudiantes de Caracas con un globale di 2-0.

Grazie a questa finale conquistata Francesco Stifano avrà la possibilità di mettere in bacheca l’unico trofeo che gli manca, la Coppa Venezuela. In precedenza, il mister di origine campana ha vinto il campionato Under 17 e Under 20 con il Real Esppor, grazie a questi successi ha anche partecipato alla Coppa Libertadores di categoria. A questi titoli va aggiunto quello di campione della Segunda División con il Portuguesa.

Alla guida dello Zamora ha messo in bacheca: il Torneo Adecuación 2015, Torneo Apertura 2016 e il Titolo assoluto del 2016 battendo in finale lo Zulia di “Champion” Marcano.

Dal canto suo, l’Aragua, ha sofferto per guadagnarsi il suo posto in finale. Sul campo dell’Hermanos Ghersi, la formazione della ciudad ciudad jardín ha battuto per 3-2 il Deportivo Anzoátegui.

Al 19esimo i padroni di casa passano in vantaggio con Wuilber Bravo che ha saputo sfruttare al meglio un cross di Luis Guerra. Al 44esimo gli orientali ristabiliscono la parità con Jairo Otero che trasforma alla perfezione un calcio di rigore.

Nella ripresa, al 51esimo, l’Aragua si riporta in vantaggio con una zuccata di Edgar Bonilla. All’88esimo, gli ospiti grazie al guizzo vincente di Edanyilber Navas trovano non solo la parità, ma anche il gol che li catapultava in finale. Ma, quando il DANZ sognava con la finale ci ha pensato Williams Camacho con una punizione al 92esimo a riportare sulla terra gli orientali e mandare l’Aragua in finale.

La squadra della ciudad jardín torna in finale della Coppa Venezuela dopo 11 anni. L’ultima presenza risale al 2007, quando affrontarono l’Unión Atlético Maracaibo che aveva in rosa l’italo-venezuelano Miguel Mea Vitali. Allora nel Pachencho Romero pareggiarono 2-2 e Maracay finí 0-0. Grazie a questo risultato i maracayeros portarono a casa la Coppa Venezuela.

La finale si giocherà nel seguente modo: andata il 24 ottobre sul campo dell’Hermanos Ghersi e sette giorni dopo ci sarà il ritorno a Maracaibo.

(di Fioravante De Simone)