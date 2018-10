DALLAS. – In occasione del mese di Ottobre dedicato dallo Stato del Texas al Retaggio Italiano, il Dipartimento delle lingue straniere e di letteratura della prestigiosa Southern Methodist University (SMU), in collaborazione con il Comitato Tricolore per gli Italiani nel Mondo, e con il patrocinio del Comites di Houston, dell’Associazione dei Siciliani in Texas e dell’Italian Club dell’SMU, presentano il video documentario “Italians in America”.

L’evento, aperto al pubblico in via gratuita, inizerà alle 16:00 di Domenica 28 Ottobre, presso la Sala Auditorium MCcord dell’SMU di Dallas, con il benvenuto del prof. Forlino, responsabile del Dipartimento di Italiano dell’SMU, e l’introduzione da parte del presidente del CTIM e Rappresentante del Consiglio Generale degli Italiani all’estero (CGIE) in USA, Vincenzo Arcobelli.