CARACAS – Leggendo il titolo penserete che il sole caraqueño stia facendo brutti scherzi nella mente di chi scrive l’articolo. Direte: Giovinco e Zlatan Ibrahimovic in Venezuela? Questo sogno per i tifosi della palla a chiazze potrebbe avverarsi.

Stando ai rumors, la Conmebol, il massimo ente calcistico del Sudamerica, sta valutando l’ipotesi d’inserire squadre della Major League Soccer e della Liga MX nella Coppa Sudamericana e Coppa Libertadores. Secondo il quotidiano brasiliano Globoesporte ci sarebbe già l’accordo.

Va ricordato che dal 1998 fino al 2016 le formazioni del campionato messicane hanno giocato nelle due competizioni targate Conmebol. L’uscita delle squadre messicane é maturato a causa del cambio di format della Coppa Libertadores e Coppa Sudamerica, che prima erano semestrali mentre adesso sono annuali.

Le squadre messicane nelle competizioni Conmebol hanno disputato tre finali: Cruz Azul (nel 2001 e perse 3-1 con il Boca dopo i calci di rigore), Chivas de Guadalajara nel 2010 (nel 2010 fu battuto 5-3 dall’Internacional de Porto Alegre) e Tigres (nel 2015 che fu superato 3-0 dal River Plate). In tutti i modi, in caso di vittoria, le squadre messicane non avrebbero rappresentato la Conmebol nel mondiale per club.

Nel caso della Major League Soccer sarebbe la prima volta. Qui potrebbero scoppiare alcune polemiche per i voli. Per fare un esempio: se il New York City dovesse sfidare il Boca Junior, per disputare la gara dovrebbe partire con un volo di quasi 12 ore. Staremo a vedere se ci sarà l’ok definitivo.

I tifosi italo-venezuelani iniziano a cullare il sogno di vedere sui diversi campi del Venezuela campioni del calibro di Sebastian Giovinco, Zlatan Ibrahimovic e, perché no, Josef Martínez si potrebbe trovare sulla strada il suo Caracas, formazione che lo ha lanciato in Primera División.

(di Fioravante De Simone)