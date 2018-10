CARACAS – Gli italo-venezuelani Rubert Quijada Fasciana ed Edgar Pérez Greco hanno lasciato il segno nelle vittorie di Caracas (2-3 contro lo Zulia) e Deportivo Táchira (3-1 contro l’Aragua).

I capitolini hanno portato a casa un’importante vittoria sul difficile campo del Pachencho Romero di Maracaibo., battendo in una gara pirotecnica la formazione lagunare.

Nella tierra del sol amado i rojos del Ávila passano in vantaggio con l’autorete di Evelio Hernández (6’). Nella ripresa, Hernández si riscatta segnando l’1-1 al 59esimo, due minuti dopo i lagunari riescono a ribaltare la situazione con Frank Feltscher. Ma il Caracas non si é intimorito segnando il 2-2 con Robert Hernández (63’). Infine ci ha pensato l’italo-venezuelano Rubert Quijada Fasciana (75’) a segnare il gol della vittoria per i capitolini.

Grazie a questo risultato, i rojos del Ávila volano a quota 24 punti e sono sesti, mentre lo Zulia di Stifano é decimo con 19 ma ha ancora la possibilità di qualificarsi per l’Octagonal.

A San Cristóbal, Giancarlo Maldonado, Johan Moreno e l’italo-venezuelano Edgar Pérez Greco hanno segnato le reti con cui i gialloneri hanno superato l’Aragua.

Dal canto suo, il calciatore di origine siciliana ha festeggiato la sua centesima rete in Primera Divisón. Pérez Greco ha segnato reti con Deportivo Lara, Deportivo La Guaira ed il suo amato Deportivo Táchira.

Grazie a questa vittoria il carrusel aurinegro arriva a quota 28 punti ed é secondo in classifica ad un passo dalla qualificazione ai playoff. Mentre l’Aragua non ha più opzioni matematiche di entrare nella festa degli otto. L’unica opzione che i giallorossi hanno per disputare una competizione internazionale é vincere la Coppa Venezuela dove sfideranno in finale lo Zulia di Stifano.

La capolista Monagas ha pareggiato 1-1 nel “clásico oriental” con il Deportivo Anzoátegui. I guerreros de Guarapiche mantengono la vetta della classifica, mentre i giallorossi portano a casa un punto importante per la lotta salvezza.

L’Atlético Venezuela di Antonio Franco ha travolto per 3-0 il Trujillanos. Sul campo neutro di Maracay sono andati in gol Federico Alonso (39’), Michel Acosta (49’) ed Anthony Graterol (61’). I primi 45 minuti di questo match si sono disputati ieri, ma poi a causa dell’acquazzone che si é abbattuto sulla ciudad jardín é stato rinviato. L’incontro si é completato oggi.

Oggi, alle 19:00, ci sarà il posticipo Zamora-Estudiantes de Mérida. Il campo dell’Agustín Tovar farà da cornice a questa gara che potrebbe decretare le sorti di queste squadre nel Torneo Clausura. I bianconeri sono sesti con 23 punti, ma sono solo a due lunghezze di distanza dalla zona che potrebbe escluderli dai playoff. Dal canto suo, gli accademici sono quinti con 24 punti.

Hanno completato la 15esima giornata del Torneo Clausura: Deportivo La Guaira–Academia Puerto Cabello 3–2, Deportivo Lara-Mineros 0-0 ed Estudiantes de Caracas-Portuguesa 1-0.

(di Fioravante De Simone)