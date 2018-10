WASHINGTON. – Donald F. McGahn ha lasciato l’incarico di avvocato della Casa Bianca e sarà sostituito da Pat Cipollone, attivista cattolico conservatore, esperto avvocato nel settore commerciale ed ex dirigente del dipartimento giustizia durante l’amministrazione di George H.W. Il suo ultimo giorno di lavoro è stato ieri, come scrivono i media Usa, citando fonti dell’amministrazione.

Nei suoi 21 mesi di attività, McGahn ha giocato un ruolo cruciale, contribuendo alla deregulation e alla selezione di magistrati conservatori da nominare nel sistema giudiziario, compresi due giudici alla corte suprema Neil Gorsuch e Brett M. Kavanaugh, mantenendo in pista la conferma di quest’ultimo dopo le accuse di aggressione sessuale. Ma il legale è diventato anche un testimone potenzialmente chiave nelle indagini sul Russiagate, dove ha deposto per circa 30 ore. Quando uscì la notizia della sua ampia collaborazione con il procuratore speciale Robert Mueller, Trump annunciò su Twitter che se ne sarebbe andato in autunno, dopo la conferma di Kavanaugh.

McGahn avrebbe bloccato il presidente quando voleva silurare Mueller e costringere il ministro della giustizia Jeff Sessions a riprendere il controllo delle indagini sul Russiagate dopo che si era auto ricusato. McGahn, racconta il New York Times, aveva poca tolleranza con le risposte spesso emotive del tycoon alla gestione dei problemi legali che incombevano sulla sua amministrazione, chiamandolo – lontano dalle sue orecchie – ‘King Kong’, per la sua rabbia esplosiva.