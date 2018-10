ROMA. – Internet “può essere uno straordinario alleato per conservare la lingua italiana nel mondo”. Con internet e i motori di ricerca “tutti possono leggere, e con i social network tutti possono scrivere” e la lingua italiana “ha un appeal storico, culturale, valoriale molto forte” per il quale l’alleanza con la rete può “far sì che quel mondo che subisce il fascino dell’italiano, lo possa conoscere”.

Lo ha dichiarato Diego Ciulli, public policy manager di Google Italia, nel suo intervento alla sessione “L’italiano nella rete e nei social media” durante gli Stati Generali della lingua italiana nel mondo a Roma. Ad esempio, “oggi c’è un movimento che diffonde la cultura italiana” attraverso Youtube, sottolinea Ciulli, con “ragazzi creativi che utilizzano la piattaforma per parlare in italiano, diffondere contenuti in italiano e che hanno più di un milione di seguaci al mondo”.

Sul tema della diffusione della lingua italiana su internet, una sfida è quella di “aiutare le imprese italiane a stare nel mondo della rete” in quanto “il made in Italy è cercatissimo nel mondo, e l’italianità funziona come veicolo dell’export”, ma “se le persone cercano i prodotti italiani su google e non riescono a trovarle, è un problema economico e culturale”.