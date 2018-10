GENOVA. – Si chiude con un pareggio senza gol la nona giornata di serie A. Sampdoria e Sassuolo si sfidano a viso aperto senza però regalare ai tifosi l’emozione di una rete. Un pareggio che premia comunque la Sampdoria, da questa sera in solitaria al quinto posto della classifica mentre la squadra di De Zerbi raggiunge Fiorentina e Roma in sesta posizione.

Giampaolo sceglie Ramirez alle spalle della coppia Quagliarella, Defrel. De Zerbi deve rinunciare a Boateng ma non al tridente con Berardi, Babacar e Djuricic. Gara subito piacevole con ritmi alti, quasi frenetici, tra due formazioni che puntano le zone nobili della classifica. E’ del Sassuolo il primo pericolo grazie ad una volata di Babacar il cui diagonale termina però alto.

La squadra ospite cerca di sfruttare soprattutto la propria velocità riuscendo a mettere in difficoltà la Sampdoria che si affida più al gioco. La formazione di Giampaolo cresce però con il passare dei minuti e intorno alla mezz’ora si rende pericolosa in due occasioni. La prima con Ramirez, conclusione alta sotto porta , la seconda con Defrel che, pescato libero in area da Murru, sbaglia mettendo a lato da buona posizione.

Proprio da una veloce ripartenza arriva invece l’occasione più importante per il Sassuolo con Berardi che al volo dal limite colpisce il palo. Nel finale di tempo ancora Sampdoria pericolosa con Barreto, che quasi dal fondo invece di servire in mezzo cerca la porta ma trova Consigli bravo ad opporsi respingendo con il corpo e soprattutto con Defrel la cui conclusione sugli sviluppi di un corner viene respinta da Magnani.

Secondo tempo che riprende senza sostituzioni ma con la novità della VAR inutilizzabile come annunciato dallo speaker del Ferraris, ripristinata poi al 28′. Sono i blucerchiati a gestire la gara senza però riuscire ad affondare il colpo mentre il Sassuolo, dopo i ritmi imposti nel primo tempo, fatica a ripartire in velocità difendendosi però con ordine.

Giampaolo prova così a cambiare le carte in campo, rispondendo ai cambi del tecnico avversario che aveva inserito Sensi e Adjapong, con Caprari e Saponara che un minuto dopo il suo ingresso prova la botta al volo su assist di Quagliarella ma il pallone termina alto. Gli ospiti si affidano invece a Matri per uno stanco Babacar e chiudono il finale in crescendo ma alla fine raccolgono solo un tiro da fuori area di Bourabia che finisce di poco a lato. Così dopo quattro minuti di recupero il direttore di gara decide che può bastare e manda tutti negli spogliatoi.