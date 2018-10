CARACAS.- El talento nacional sigue abriéndose su propio camino dentro y fuera de nuestras fronteras y, el diseño, sigue cobrando fuerza con el pasar del tiempo. Con una nueva colección de aretes llamada “Matriz”, Aimer Gil saca el lado chic de la religión para traer al mercado piezas únicas, diferentes, con actitud, personalidad y de formas abstractas.

“Esta nueva propuesta posee varios elementos icónicos de cada religión. La raíz real viene de un viaje realizado a la Feria del Santo Cristo de la Grita, en donde observé elementos representativos del Cristianismo; de allí nació la inquietud. Además que suelo admirar las religiones budistas, musulmanas entre otras, y de verdad que ha sido sublime”, comenta el joven diseñador.

Y es que, luego de un tiempo ausente en el mercado, Aimer Gil se reinventa y regresa con esta propuesta que seguramente dará mucho de qué hablar.

“Llevo varios meses diseñando esta colección. Para ella, me documenté y el resultado lo verá el público en cada una de mis creaciones. Tenía muchas ideas arraigadas a diferentes culturas y no encontraba una palabra que conectara todos los diseños, y la respuesta la encontré leyendo esas emotivas frases del gran Buda: ‘Todas las religiones son como hermosas perlas engarzadas en un fino hilo de oro’. Me vino a la mente el término ‘Matriz’, en donde todo se deriva de una matriz que proviene del absoluto”, comenta.

Pero no todo termina allí pues a “Matriz” se le suman rostros muy conocidos de la televisión venezolana, que sirvieron como musas para llevar los aretes a otro nivel: María Antonieta Duque, Eyla Adrián, Nohely Arteaga, Melany Mille y Mara Montauti.

Además, Gil sigue apostando a dejar el nombre de Venezuela en alto en cada editorial internacional en la que ha tenido y tendrá la oportunidad de estar: “Ha sido una gran experiencia muy gratificante cuando me escriben de otras latitudes del planeta admirando mi talento. Llevo casi ocho meses diseñando una propuesta súper interesante y he recibido varios correos para proyecto de editoriales. Vamos a ver qué nos depara este último trimestre aunque, por lo general, amo las editoriales de verano porque sus gamas de colores nos inspiran”.

Para conocer más de este orfebre en todas sus redes @AimerGil.