MILANO. – “La Lombardia è la terra degli evasori fiscali”. Il procuratore di Milano, Francesco Greco, ha spiazzato la platea del convegno organizzato da Bankitalia per discutere di ‘Costo della criminalità e tutela delle imprese’. Un’affermazione tranchant, anche se si basa su dati non recentissimi. Il magistrato ha infatti citato quelli della prima voluntary disclosure per l’emersione dei capitali ‘al nero’.

Nel 2015, “il 49,07% delle istanze” arrivò dalla Lombardia, ha ricordato, e rappresentavano tra il 45% e il 48% del valore complessivo delle attività regolarizzate, che ammontò a 59,5 miliardi di euro. Numeri che possono essere letti anche in ottica ‘ottimista’. Quello dell’evasione “è un problema serio”, ha detto Greco, ma “mi fa piacere pensare – ha aggiunto – che qua si sia creato un network positivo, un circolo virtuoso, tra procura, guardia di finanza, agenzia delle entrate, commercialisti, per cui c’è stata una maggior richiesta” di emersione dei capitali portati all’estero o tenuti nascosti in Italia.

Per il procuratore, la voluntary disclosure è un sistema positivo, “perché è difficile aggredire capitali all’estero. Quindi meglio farli rientrare pacificamente”. In più “ci ha dato modo di creare un patrimonio informativo enorme, con cui tuttora stiamo organizzando per le nostre attività di indagini”.

Il 70% dei capitali rientrò dalla Svizzera, poi da Principato Di Monaco (7,7%), Bahamas (3,7%), Singapore (2,3%), Lussemburgo (2,2%) e San Marino (1,9%). Se nel 2015 la Lombardia risultò “di gran lunga al primo posto”, le tabelle ricordano che dietro si piazzarono Piemonte (13,5%) ed Emilia Romagna (7,2%). Mentre in Veneto, ha fatto notare Greco, “le percentuali sono vicine allo zero”. In realtà il Veneto si piazzò quarto. Poi venivano Lazio (5,5%), Liguria (5,49%) e Toscana (4,1%).