Nella puntata del 24 ottobre primi ospiti di Monica Marangoni, accompagnata da Michele Bertocchi per le incursioni nel mondo web, sono i Los Locos, vincitori di due dischi di platino con brani di successo come “Macarena”, ”El Meneaito”, “Mueve la Colita” e autori della sigla di Un medico in famiglia.

Si prosegue con la rubrica “Moda in Italy”, in compagnia di Stefano Dominella, per parlare di grandi marchi che hanno fatto la storia e presentare stilisti emergenti, come Santo Costanzo con alcune sue creazioni. Poi, “Di Bella dal Mondo”, con il direttore di Rai News 24 Antonio di Bella, che ci intrattiene su parole e temi d’attualità.

Per la rubrica “Hollywood Party”, Alessandro Boschi intervista Terry Gilliam sul suo ultimo film “L’uomo che uccise Don Chisciotte”. Poi, Francesca Laudisi e Luigi Nardacchione, presentano due app molto particolari che ripropongono antiche forme di socialità di quartiere: Portineria 14 e Social Street.

Si parla di onorificenze e di cosa serve per conquistarle con il Consigliere d’Ambasciata Giovanni Maria De Vita, della Direzione Generale per gli Italiani all’Estero e poi si cambia argomento con Luigi Cristiano Laurenza, segretario dei Pastai Italiani, per parlare del simbolo indiscusso del Made in Italy alimentare e del World Pasta Day. Chiude la puntata la giovane scrittrice Giorgia Benusiglio, con una storia autobiografica originale e controcorrente che ogni ragazzo e ogni genitore dovrebbe ascoltare.

Per le Storie dal Mondo, si va prima in Connecticut, dove, Paolo Angelini, cresciuto nelle Marche, ha aperto un caffè/ristorante all’interno di… una storica farmacia. Poi, a Los Angeles, a conoscere Carlo Alberto Orecchia, un giovane italiano che si è fatto strada nel mondo dello spettacolo.

Programmazione Mercoledì 24 ottobre:

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK/TORONTO h17.00

BUENOS AIRES h18.00

SAN PAOLO h18.00

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH h13.45

SYDNEY h16.45

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG h17.45

