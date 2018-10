CARACAS – Ronald Acuña jr (Atlanta Braves) e Jesús Aguilar (Milwaukee Brewers) vincono il Premio Luis Aparicio. Per la prima volta nei suoi 15 anni di storia questa onorificenza viene assegnata a due peloteros.

Acuña jr e Aguilar hanno ottenuto entrambi 400 punti nella speciale votazione. Alla selezione per assegnare il premio al miglior ‘criollo’ durante la stagione della Major League Baseball hanno partecipato circa 100 persone.

Il premio é assegnato dal marchio Maltín Polar su iniziativa della ditta di figurine Line-Up International ed é omologato dalla MLB.

Il giocatore degli Atlanta Braves ha disputato una stagione straordinaria con una media battuta di 293 con 127 hit in 433 turni con la mazza in 111 gare disputate. Uno dei primati stabiliti in questa stagione da Ronald Acuña jr é stato quello di essere il giocatore più giovane a mettere a segno 5 fuoricampo in 5 gare consecutive. Il record é stato stabilito tra l’11 ed il 14 agosto. É il quinto giocatore più giovane che ha messo a segno 26 fuoricampo nella stagione d’esordio.

Appena appresa la notizia ha dichiarato: “Per me é un orgoglio, sono tanti i connazionali che hanno disputato un’ottimo campionato. Essere quello che ha ottenuto più voti mi rende felice. Non posso spiegarvi come mi sento”.

Dal canto suo, Jesús Aguilar, con la casacca dei Milwaukee Brewers é stato uno dei pilastri della squadra durante tutta la season e nei playoff. Aguilar ha partecipato anche nell’All-Star Game che si é disputato nel Nationals Park de Washington.

Aguilar ha lasciato una media battuta di 274 e con i suoi 35 fuoricampo é rimasto al quinto posto nella speciale graduatoria della National League. “Sono contento! Un premio che non mi aspettavo. Voglio ringraziare Dio per l’opportunità di giocare questo sport e a tutte le persone che mi hanno supportato durante la stagione. La cosa più importante é che ho portato in alto il nome del mio paese, Venezuela!”.

Oltre i due campioni hanno ottenuto voti: Gleyber Torres, Jhoulys Chacín, José Altuve, German Márquez, José Peraza, José “Cafecito” Martínez, Felipe Vásquez, Salvador Pérez, David Peralta e Orando Arcia.

Ronald Acuña jr e Jesús Aguilar riceveranno il loro premio domenica 18 novembre, durante il tradizionale “Juego de la Chinita” che in questo 2018 avrà come protagonisti i Tigres de Aragua e le Águilas del Zulia.

Il trofeo – Lo scultore venezuelano Nelson García Mujica é stato il creatore della statuetta in bronzo. Il premio Luis Aparicio ha un’altezza di 41 centimetri, un peso di 4 chilogrammi ed é appoggiata su una base di marmo travertino.

(di Fioravante De Simone)