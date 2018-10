CARACAS – Está previsto para hoy el pago de 949 millones de dólares a Petróleos de Venezuela, para cancelar el cupón y amortización de 25% de capital del bono para el 2020, con lo cabría la posibilidad de que los tenedores ejecutaran la garantía que compromete a la corporación Citgo.

Las firmas Torino Capital, JP Morgan Chase y Co., y Eurasia Group confirmaron que el gobierno venezolano pagaría porque no desea Citgo, a pesar de que no se sabe cuánto más de la deuda pueda pagar Pdvsa.

Los papeles de deuda se encuentran respaldados por una participación mayoritaria en Citgo Holding Inc., de manera que de registrarse una falta de pago, los tenedores de bonos podrían reclamar los activos estadounidenses de Venezuela, conocidos como “las joyas de la corona”.

Los 2,5 millones de dólares en billetes se negocian actualmente cerca de un máximo histórico de 92 centavos por dólar, es decir, mucho más alto que la mayoría de los bonos venezolanos que se comercializan en alrededor de 25 centavos.

La estrategia del Gobierno con respecto a las diversas obligaciones de los acreedores, parece ser evitar o retrasar el pago siempre que sea posible.

Inversionistas deben estar alerta

José Ignacio Guarino , experto en el tema, indicó que buscar que no se ejecute la garantía en Citgo, es uno de los principales motivadores del esfuerzo que Pdvsa sostiene con firmeza en el mercado.

Guarino alertó a los inversionistas deberían analizar la situación que eso traerá, por lo que no puede verse como algo positivo, el hecho que se desplace por ser inviable, un consorcio que por años fue la empresa motora de la economía venezolana y que destacó a nivel mundial por la calidad y excelencia de sus hidrocarburos.

“Estima que el pago que se ejecutará hoy, podría ser interesante para los inversionistas, sólo si no se produce ese cambio de persona jurídica en este momento”, reseñó Noticias 24.

También dijo que este miércoles el anuncio de la propuesta que contempla la creación de la Corporación Venezolana de Energía, que surtirá a Pdvsa , generó un derrumbe en la cotización de los bonos que osciló entre el 19 y 20%.

Indicó Guarino que es válido planteárselo si se considera que no tendría mucho sentido salvar una empresa que desde el período de Rafael Ramírez, este catalogaba como inviable.